Y en la noche de este domingo le toca a la TV estadounidense. Los premios Primetime EMMY 2024 a las mejores producciones de la pantalla chica se entregarán este domingo en el Peacock Theater de la ciudad de Los Ángeles, y todas las estrellas comenzaron a desfilar sus looks y atuendos en la alfombra roja.

La edición 76 de la ceremonia será conducida por Eugene y Dan Levy, padre e hijo, quienes se comprometieron a llevar una dinámica y divertida gala en la que se entregarán una decena de premios.

Para esta edición de la premiación, el drama de temática japonesa Shogun encabezó los anuncios con 25 nominaciones, mientras que The Bear batió el récord para la comedia más ternada en un mismo año, con 23 candidaturas, por delante de Only Murders in the Building, que obtuvo 21.



En Argentina, la ceremonia se podrá ver a través de TNT y TNT Series, en idioma original a partir de las 20:30.

Premios EMMY 2024: todos los looks de la alfombra negra

Laverne Cox, en Alexander McQueen vintage

Imagen: AFP

Liza Colón-Zayas, en Christian Siriano

Imagen: AFP

Taylor Zakhar Pérez, en Gucci



Imagen: AFP





Noticia en desarrollo...





