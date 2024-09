Juan ignacio Londero supo estar en la elite del tenis internacional. Jugó en los mejores escenarios del mundo, se codeó con las leyendas y saboreó el gusto de haber sido campeón en el máximo circuito.

El cordobés de 31 años, sin embargo, no atraviesa su mejor momento. Después de la pandemia, que lo afectó en la faceta emocional, y de algunas lesiones que lo frenaron en buenos pasajes de su carrera, intenta recobrar su versión óptima, con una mayor madurez y un recorrido más grande.

El nuevo renacer, después de un año sin jugar de manera oficial –este fin de semana volvió con una victoria ante el colombiano Samuel Vidales en la qualy del Challenger de Cali–, tendrá el origen en uno de los torneos más importantes de la Argentina: el Buenos Aires Challenger.

El certamen, que se jugará del 29 de septiembre al 6 de octubre en las instalaciones del Racket Club de Palermo, anunció este martes su primera invitación y el destinatario fue nada menos que el propio Londero.

El cordobés, nacido en Jesús María el 15 de agosto de 1993, actuará por quinta ocasión en el torneo lindero a los Bosques de Palermo, con la aparición más reciente en la edición de 2021, cuando cayó en los octavos de final ante Sebastián Báez, a posteriori el campeón del certamen.

Ganador de los Challengers de Marburg y México DF en la temporada 2018, Londero tuvo su presencia debut en el Buenos Aires Challenger en 2015, el año en que logró un triunfo de calibre frente a Diego Schwartzman.



El Topo vivió su temporada soñada en 2019, cuando atesoró momentos que lo catapultaron a lo más alto: en su primera actuación en el circuito ATP sorprendió a todos y levantó su primer trofeo en el Córdoba Open –derrotó en la final a Guido Pella–, lo que lo empujó a instalarse en la vanguardia internacional, ganar sus primeros partidos de Grand Slam y hasta llegar a octavos de final en Roland Garros.

"Ganar en Córdoba me ayudó a entrar a los cuadros principales de ATP y generó un cambio en la parte mental para afianzarme en el circuito", rememoraba años atrás.



La proyección de su nivel le valió el debut en el equipo argentino de Copa Davis, en marzo de 2020, en la caída ante Colombia por los Qualifiers en Bogotá. “La Davis fue una sensación increíble: pocas competencias generan la adrenalina y el orgullo de representar al país. Fue una de mis mejores experiencias”, decía Londero.

Jugar con las leyendas

La temporada 2019 representó un sueño para Londero, no sólo por haber afianzado su nivel en el circuito ATP sino por haber tenido la oportunidad de medirse con los mejores: jugó nada menos que Rafael Nadal en el mítico estadio Philippe Chatrier de Roland Garros, se dio el lujo de enfrentarse con Roger Federer en el torneo de Cincinnati y hasta tuvo un gran papel frente a Novak Djokovic en el US Open.

“Me gustó jugar con los tres, aunque Federer me sorprendió un poco más por lo que significa. El partido con Nadal fue increíble, porque era el primero que jugaba con alguien tan groso, y hacerlo en Roland Garros fue muy especial”, decía entonces el cordobés en diálogo con este medio.

¿Cuál era la diferencia entre los tres gigantes? Londero lo explicó con detalle: “La principal diferencia que noté es que Federer te puede cagar a palos en cualquier momento; los otros dos no me dieron esa sensación. Pero en el fondo los tres son iguales: tienen un nivel extremadamente superior y llevan mucho tiempo ahí arriba. Con Djokovic me gustó jugar en el US Open, me sentí bastante cómodo y fue el partido que mejor jugué de los tres”.

La lista del torneo

79. Federico Coria (ARG)

91. Francisco Comesaña (ARG)

93. Camilo Ugo Carabelli (ARG)

107. Hugo Dellien (BOL)

]125. Roman Andrés Burruchaga (ARG)

131. Jesper de Jong (NED)

132. Facundo Bagnis (ARG)

148. Gustavo Heide (BRA)

165. Felipe Meligeni Rodrigues Alves (BRA)

177. Federico Agustín Gómez (ARG)

179. Juan Pablo Varillas (PER)

180. Dmitry Popko (KAZ)

183. Murkel Alejandro Dellien Velasco (BOL)

185. Juan Manuel Cerúndolo (ARG)

190. Facundo Mena (ARG)

211. Enzo Couacaud (FRA)

226. Santiago Rodríguez Taverna (ARG)

231. Tristan Boyer (USA)

244. Andrea Collarini (ARG)

261. Alvaro Guillén Meza (ECU)

268. Hady Habib (LEB)

WC. Juan Ignacio Londero (ARG)



