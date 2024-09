El republicano Donald Trump retomó la campaña este martes acusando a Kamala Harris de incitar a la violencia contra él, cuando la candidata demócrata a la Casa Blanca parece recuperar un ligero impulso en los sondeos. Harris llamó al expresidente "para hablar directamente con él y manifestarle lo agradecida que se siente de que se encuentre a salvo", afirmó un alto cargo de la Casa Blanca. La conversación fue "cordial y breve", añadió.

"Le dije lo que he dicho públicamente: no hay lugar para la violencia política en nuestro país", afirmó más tarde Harris en una entrevista con la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ). Trump, de 78 años, estima que el sospechoso detenido el domingo en Florida por un presunto intento de asesinato contra él "se creyó la retórica" del presidente Joe Biden y de la vice Harris, "y actuó en consecuencia". Según él, "debido a esta retórica de la izquierda comunista, las balas vuelan, ¡y esto no hará más que empeorar!".

Este martes el millonario participará en un acto en Flint, una ciudad golpeada por la crisis del sector automovilístico y tristemente célebre por un enorme escándalo de contaminación del agua potable con plomo.



"Dinámica a favor"

Trump y Harris recorren los seis o siete estados clave, cuando la demócrata de 59 años lleva una muy ligera ventaja en los sondeos desde el debate del 10 de septiembre.

"Si miramos las encuestas realizadas después del debate y las hechas antes, la dinámica a favor de Harris es clara", escribió este martes un especialista del sitio Five Thirty Eight, que agrega y analiza numerosos sondeos. Precisa sin embargo que el margen es corto.

El mismo sitio señala que, por primera vez desde julio de 2021, Harris obtiene tantas opiniones favorables como desfavorables (46,6%), mientras que hasta hace poco dominaban en gran medida las negativas.

La candidata ha recibido el respaldo de artistas influyentes. Al de la cantante Taylor Swift se sumó este martes el de la artista pop Billie Eilish.

En un mensaje dirigido a sus 119 millones de suscriptores en Instagram, que obtuvo más de un millón de "me gusta", la cantante declaró que votará por la demócrata y su compañero de fórmula Tim Walz "porque luchan por proteger" la "libertad reproductiva", "el planeta" y la "democracia".

La vicepresidenta basa su programa en pocos puntos: la promesa de una "nueva generación" y un "nuevo camino" para el país, una economía centrada en la clase media y la protección de las libertades fundamentales, incluido el derecho al aborto.