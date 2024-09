La Justicia imputó y dejó en prisión preventiva efectiva a la joven de 21 años acusada por la figura de abandono de persona seguido de muerte, en el caso que se dio a conocer el fin de semana sobre el recién nacido que fue encontrado dentro de una caja, y que falleció horas después en el hospital de Niños Zona Norte. Así lo solicitó el fiscal Adrián Spelta, que se opuso el planteo de la defensa sobre la libertad o prisión domiciliaria, como alternativa menos gravosa para la muchacha que cursó el embarazo sin darlo a conocer, dio a luz sola en su casa, y luego debió ser internada por un cuadro de hemorragia. Cuatro días después, fue llevada al Centro de Justicia Penal, donde el juez Hernán Postma hizo lugar al pedido de prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, y dispuso exámenes médicos forenses clínicos y psiquiátricos.

El fiscal Spelta dijo que la joven "se había juntado con unas amigas esa noche, para una cena. Ella se empezó a sentir mal, sabiendo de su embarazo de unas 39 semanas, se retiró, pasó por donde estaba la madre a buscar la llave, la madre le ofreció ayuda, pero ella la negó y se retiró al domicilio sola, donde dio a luz", describió. "Luego de eso, lo colocó en una caja y lo dejó en una plaza a unos 30 metros", señaló sobre lo que luego advirtió un vecino de barrio Ludueña. Consultado sobre quién sabía del embarazo, Spelta dijo que "lo ha ocultado, porque ni las amigas ni los padres tenían conocimiento". También dijo que la joven es "alumna de medicina de tercer año. Tiene buena relación con su familia, un grupo de amigas con las que se conocen desde la infancia. Había tenido una relación con una persona que había conocido y tal vez haya sido fruto del embarazo".

Cuando la madre de la chica llegó a la vivienda, la encontró con el cuadro de hemorragia y la trasladó para atención médica. "Vamos a analizar cómo se encontraba de salud y ver las consecuencias psíquicas que pudieron haber condicionado esta conducta", dijo el fiscal. En la previa a la audiencia, trascendió que investigadores policiales indicaron que la joven no se encontraba en un contexto de vulnerabilidad.

Al respecto, la abogada feminista Susana Chiarotti planteó que ese contexto no tiene que ver solo con lo económico, sino con "otras condiciones y la situación de vulnerabilidad psicológica en que se encuentra una puérpera, que acaba de parir sola, el por qué no se lo contó a nadie, no se está contemplando por la Fiscalía, y esto debería tenerse en cuenta, que una puérpera es vulnerable". También mencionó "la reforma que eliminó la figura del infanticidio, porque antes estaba esa ventana en relación a la mujer que está en una situación de puerperio". Sobre la decisión de dictar la prisión preventiva efectiva, le pareció "adecuada" la propuesta de la defensa sobre la domiciliaria, siendo que "no se trata de un criminal peligroso, sino de una parturienta que tuvo un parto sin asistencia".