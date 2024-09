DOMINGO 22



ETCÉTERA

El vacío espléndido Se presenta el video ensayo de Guillermo Amato. La obra del realizador uruguayo se articula a partir de fragmentos visuales y sonoros. Estos fragmentos se entrelazan mediante una narrativa ensayística y poética, la cual despliega una pieza audiovisual arbórea y rizomática. La obra de Amato es heredera de la estética digital posibilitada por los cambios tecnológicos de fines del siglo XX. Clicks and cuts, ruidos, glitches o errores digitales hacen parte de un repertorio que hoy reaparece. El vacío espléndido presenta un ensamblaje que abarca más de veinte años de producción sostenida, ahora en un nuevo formato.

A las 19, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

TEATRO

Lejos Por cuatro únicas funciones se presentará Lejos, de Marina Sarmiento, a diez años de su estreno. Esta emblemática obra se inició a partir de una investigación con la actriz Florencia Bergallo, el músico Ezequiel Abregu y la coreógrafa y bailarina Marina Sarmiento. La pieza es una búsqueda en la que el pasado, como conjunto de legados personales y generacionales, se presenta como un ruido y se desarrolla de acuerdo a una relación temporal no lineal entre pasado/presente que pone en tensión el vínculo cuerpo, memoria y representación.

A las 16, en Fundación Cazadores, Villaroel 1438. Entrada: $12000.

La Madonnita Últimas tres funciones para esta obra con texto de Mauricio Kartun. Esta historia se ubica a principios del siglo XX en un altillo del Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. En un contexto político-económico de crisis, la pieza refleja el padecimiento de las mujeres a lo largo de la historia y su posición como objeto de intereses económicos y sexuales. La Madonnita condensa distintos tipos de violencias ejercidas sobre las mujeres y proponiendo, a su vez, una reflexión sobre la construcción de las masculinidades. Protagonizada por Natalia Pascale, Darío Serantes y Fito Pérez. Dirige Malena Miramontes Boim.

A las 19.30, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $8000.

MÚSICA

Boom Boom Kid Nekro y su banda ofrecen un concierto a todo dar. El cantante, escritor y dibujante cuenta con más de 300 canciones grabadas en más de veinte discos, vinilo, cassettes, singles y cds, todos editados por su propio sello Ugly Records. Desde el 2001 está junto al Chelo Vidal y el Pelado Lopez y apoyado en las guitarras de Javi Marta. Boom Boom Kid es hardcore, rock, pop, punk rock, cha cha cha.

A las 19, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $8000.

CINE

Traslados Dirigida por Nicolás Gil Lavedra, la película utiliza un extenso archivo, e imágenes estremecedoras nunca antes vistas para contar el horror de los “Vuelos de la muerte”. Aborda momentos clave como el hallazgo de los cuerpos de las monjas francesas y la infiltración de Alfredo Astiz en el grupo de Madres de Plaza de Mayo. Con un lenguaje cinematográfico y una estética impactante, esta obra está especialmente diseñada para resonar en los jóvenes y nuevas generaciones que no han vivido la dictadura de nuestro país.

A las 17 y a las 21, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $5500.

LUNES 23



CINE

Las alas del deseo Se puede ver en pantalla grande una de las perlas de la filmografía de Wim Wenders, estrenada en 1987 y protagonizada por Bruno Ganz, Solveig Dommartin y Otto Sander, entre otros, con la presencia de Peter Falk y la aparición de Nick Cave. Rodada en blanco y negro, con ocasionales transiciones al color, captura la atmósfera de Berlin antes de la caída del muro. La función forma parte del 24° Festival de Cine Aleman, que se realiza hasta el miércoles 25. Antes, a las 16.30, se proyecta Una muchacha sin historia (1966), opera prima de Alexander Kluge, ganadora del León de Plata en Venecia.

A las 22, en Cinépolis Recoleta, Vicente López 2050. Entrada: $6000.

El viejo roble El venerable Ken Loach, el notable director de Kes, Pan y rosas y El viento que acaricia el prado, abre el juego de El viejo roble con una secuencia que resuena con fuerza en el actual contexto europeo. La historia relata la situación del último pub que queda, El viejo roble, en un pueblo del noreste de Inglaterra, donde la gente está abandonando la tierra a medida que se cierran las minas. Las casas son baratas y están disponibles, por lo que es un lugar ideal para los refugiados sirios.

A las 15.15 y 20.20, en el Lorca, Av. Corrientes 1428. Entrada: $3000 (de lunes a miércoles).

ETCÉTERA

Walsh x Kohan Como parte del ciclo de clases magistrales, Martín Kohan propone Un acercamiento a Rodolfo Walsh, donde el escritor planteará la importancia de la figura de Walsh para pensar la ficción y la no ficción, los límites de la escritura y el paso a la acción.En palabras de Kohan puede decirse que Rodolfo Walsh probó la necesidad de llevar a las palabras de la ficción a la no-ficción. Probó lo que sucede con las palabras cuando se les exige que digan lo que no se puede decir, y entonces las palabras dicen con lo que dicen, pero más con lo que no dicen, como se ve en Esa mujer, texto central de esta clase.

A las 19, por Zoom (inscripciones en https://fundacionlabalandra.org.ar/). Entrada: $16000.

ARTE

Las conocí en Argentina Puede visitarse la muestra de la artista Shin Min Kyoung. Esta muestra es el fruto de una serie de talleres dictados por la artista, donde distintos participantes compartieron sus experiencias sobre Argentina a través de esculturas en arcilla. Las obras reflejan sus vivencias y, junto a las piezas creadas por Shin Min Kyoung, formarán parte de la exhibición.

De lunes a viernes de 9 a 17, en el Centro Cultural Coreano en Argentina, Maipú 972. Gratis.

MÚSICA

La Bomba de Tiempo Los emblemáticos tambores de La Bomba de Tiempo siguen sonando con toda la energía y el ritmo que los caracteriza, demostrando que sus rituales de están más vigentes que nunca. Con la primavera vuelven también sus puestas al aire libre (si llueve se hace igual, pero bajo techo). El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas. Cuando La Bomba explota, un verdadero ritual de ritmo y baile se apodera de todos. Una experiencia única por la que ya pasaron más de seis millones de personas en distintas partes del mundo.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $8000.

MARTES 24



MÚSICA

Piccolini En el marco de las celebraciones por el 40° aniversario del Rojas y su ciclo Molotöv, abrirá la jornada Guillermo Piccolini. Cantante, músico, productor y compositor, en 1985 en Madrid formó Los Toreros Muertos y años después el dúo Pachuco Cadáver junto a Roberto Pettinato. Sus dos discos 3 huevos bajo tierra y Life at La Pampa, son piezas de culto y coleccionismo. En 1992 Piccolini regresó a Buenos Aires y en 1999 formó Venus junto a Marina Olmi. Actualmente se presenta como solista. Su primer álbum, Futuro imperfecto, cosechó excelentes críticas. Cierra la noche Die Noia Futuriszka.

A las 20.30, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $4500.

Juan Falú Tras noches con entradas agotadas, se suman nuevos encuentros del ciclo Ritual criollo con el tucumano Juan Falú como anfitrión musical. La ceremonia, el silencio, las voces al unísono, las zambas, vidalas y chacareras, y la guitarra de Falú fueron guiando a ese grupo de personas a través de la noche. El músico conoce bien de adentro la mística de las guitarreadas, ese ritual criollo de los sentidos que conforma una experiencia irrepetible.

A las 20, en Los Galgos, Av. Callao 501. Entrada: $15000.

FOTOGRAFÍA

Crónica, vida, amor Continúa activa la muestra sobre Letizia Battaglia. Se trata de una exhibición de 89 imágenes en blanco y negro de la legendaria fotoperiodista siciliana pertenecientes a su archivo. La mirada sobre Palermo, su ciudad natal, su belleza y contradicciones: desde la lucha contra las mafias hasta las fiestas y tradiciones populares, historias y vidas comunes. Las fotos son un testimonio único de uno de los períodos más sangrientos de la historia de Italia.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ARTE

Nomad Este proyecto comprende una serie de intervenciones artísticas del artista Aaron Nachtailer que se integran en museos y lugares icónicos, incluso aquellos que no están dedicados al arte. Con esto, se busca que toda la ciudad se convierta en un espacio cultural, haciendo que el arte sea parte de la vida diaria. Las obras de Nachtailer se centran en el concepto de "verde cultural" y están profundamente conectadas con la presencia de los árboles, que son una constante en su trabajo. El artista, oriundo de Neuquén, explora diferentes estados de la materia a través de sus obras: desde árboles vivos hasta madera quemada e incluso la ausencia de material.

Martes a viernes de 13.30 a 22, sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

CINE

Nubes dispersas Continúa el ciclo dedicado a Mikio Naruse en la sala Lugones. La película ofrecida esta tarde es Nubes dispersas. Yumiko, una joven casada, está embarazada por primera vez. Su marido Hiroshi, que trabaja en el Ministerio de Comercio e Industria, ha subido de categoría y tiene un nuevo destino en Washington. Sin embargo, todo se derrumba cuando Hiroshi muere atropellado en un accidente de tráfico. Aunque el conductor del coche es declarado inocente, vive atormentado por el sentimiento de culpa y decide ayudar a la viuda, pero ella lo rechaza.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $4000.

MIÉRCOLES 25



ARTE

Tristeza de verano Última chance para visitar la exhibición de Nicolas Romero Escalada. Cuenta el texto de Elián Chali: “Las operaciones que el artista realiza funcionan como conjuros para descifrar las contraseñas del tiempo que le toca vivir. Por las rendijas de su trabajo podemos entrever sus obsesiones haciendo de su postura sobre la cultura global, sus conflictos de clase y lo inabarcable que resulta el neoliberalismo para su singularidad, sustrato conceptual de sus prácticas. En esta exhibición se revela involuntariamente aquello que intenta esconder y allí radica su potencia: una ficción cuya única salida es emerger”.

De lunes a viernes de 14 a 19, en Tramo Galería, Av. Alvear 1580. Gratis.

Transmutación Se encuentra inaugurada la muestra de Liliana Trotta. Sobre ella, su curadora Soledad Obeid anticipa: “Dice la leyenda que el yaguareté es el guardián de la profecía y el que facilita la unión entre los pueblos americanos y que solo unos pocos, son conscientes de las instrucciones del camino a seguir para proteger a todos los pueblos. Quienes lo pueden escuchar son guías del espíritu y la sabiduría. La obra de Liliana Trotta tiene este propósito, a través de sus imágenes, las variadas técnicas que utiliza y compromiso social de su hacer, son como expresa su singular poética”.

De martes a domingo, de 11.15 a 18, en el Museo Benito Quinquela Martin, Av. Don Pedro de Mendoza 1835. Gratis.

ETCÉTERA

Fernanda García Lao La autora mendocina presenta Teoría del tacto, junto a Esther Cross y Sonia Budassi. Los relatos de este libro son cuerpos palpitantes; sus palabras son carne encendida. García Lao consigue la crueldad a través de la belleza, o al revés, o las dos cosas. Hay, de frase en frase, de una imagen a otra, la continuación de un impulso tan voraz como el de una célula, y los textos se bordan así, como extrañas mórulas, criaturas particulares.

A las 18.30, en Céspedes Libros, Álvarez Thomas 853. Gratis.

Mónica Bello Como parte del programa Presente Continuo, visita el país Mónica Bello, quien dará una clase magistral titulada Curaduría en Arte y Ciencia: Retos del trabajo interdisciplinar en la cultura contemporánea. Curadora, historiadora del arte y directora de arte del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, en Ginebra, Suiza. Presente Continuo es un programa federal de formación interdisciplinaria, de dos años de duración, para la producción de obras, ideas, descripciones y narrativas, del que participan 25 artistas, pensadores, curadores, investigadores de las ciencias exactas, sociales y humanidades, científicos y tecnólogos de todo el país.

A las 17, en Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1981. Gratis.

TEATRO

Clandestina Se estrena la obra de Natalia Villamil con Belén Blanco. Música en escena Guadalupe Otheguy. Marta habla, susurra, canturrea. Intenta componer su cuerpo recordando con detalles ese episodio que dejó su vida partida en dos. Fue una decisión en los márgenes, oculta y silenciosa. Con un testigo mudo: el campo. Qué es un cuerpo cuando el dolor confunde sus bordes y todo vuelve a empezar, sin el miedo que deja la sangre.

A las 19.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $10000.

JUEVES 26



ETCÉTERA

Palabras inaugurales Con palabras de Diana Bellessi y Pablo Katchadjian, moderados por Agustina Muñoz, se inaugura el Festival Internacional de Literatura porteño. Las entradas se retiran desde la 16.30. Esta nueva edición se extiende hasta el domingo 29, y cuenta con las visitas del chileno Benjamín Labatut, la ecuatoriana Yuliana Ortiz Ruano y el norteamericano Jesse Ball, entre otros. A las 18, en la misma sede, se presenta la escritora canadiense –nacida en Vietnam– Kim Thúy junto a Luciana Di Luca, Martín Bauer y Pablo Gambarotta, en una charla vinculada al eje temático del festival, el secreto.

A las 19.30, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

MÚSICA

Indios Pasaron cuatro años desde que Indios decidió hacer una pausa indefinida. Eso mantuvo la ilusión de un reencuentro que se concreta en forma de cuatro fechas en vivo. Desde su debut en 2013, Indios dejó su marca como una de las bandas pop rock más prometedoras de la escena argentina. Tras ganar un premio Gardel, este disco homónimo catapultó a la banda y flechó a toda una generación. La banda siguió pisando fuerte con dos discos más: Asfalto (2017) y Besos en la espalda (2019), donde se adentraron en terrenos más íntimos, logrando un disco más maduro y refinado.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $16000.

Revistas La banda que tiene como base San Telmo presenta su segundo disco de estudio con ocho canciones que varían en lo musical, pero que con un camino muy claro.

Días de guerra, el sucesor de Drama viene a traer a la mesa algo más que simples intenciones.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $7500.

ARTE

La mirada encendida Con la mirada puesta en resaltar la importancia del arte como una herramienta capaz de contribuir al pensamiento crítico y despertar la mirada, esta muestra propone acercar producciones de 31 artistas latinoamericanos, con diversos recorridos y distintas generaciones. En palabras de la curadora: “Estas obras reunidas encienden una tras la otra un movimiento o una pregunta, se avivan o se extinguen, se sofocan, se funden, se mitigan, arden. Incitan a una contemplación hipnótica, alumbran ideas revolucionarias y poéticas, echan luz sobre zonas oscuras de la historia”. Artistas: Arturo Aguiar, Esteban Álvarez, María José Arjona, Andrés Bedoya, Gala Berger, Adriana Bustos y Nicola Costantino, entre otros.

Hasta el 7 de diciembre, en Fundación OSDE, Arroyo 807. Gratis.

CINE

Ocho y medio A propósito de las celebraciones por el centenario del nacimiento de Marcello Mastroianni, se programan seis largometrajes protagonizados por el actor italiano. Hoy se proyectará el clásico de Federico Fellini. El propio actor decía sobre la película: “Era una sesión psicoanalítica, Guido era el retrato de un hombre de mi generación, un hombre sensible, una especie de antihéroe. Era un prototipo de los cuarentones de aquel entonces, un símbolo de una generación que no daba más de sí. Una persona que pronto no iba a serle útil a nadie.”.

A las 16, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $4000.

VIERNES 27



MÚSICA

El Pacto Quiroga El choque entre lo que se siente y lo que se muestra, la imposibilidad de ocultar lo urgente y la discusión como forma de ejercer el orgullo entran en tensión en las nuevas canciones de El Pacto Quiroga. Instancias que se debaten, entre los límites difusos de realidad e imaginación, entre las miserias y delicias de la mente. Esta noche la banda compuesta por Leandro Quiroga en guitarra, voz y composición, Ignacio Calza en teclados, coros y arreglos, Beto Galápagos en bajo, gráficas y video y Luis Paz en batería se presentan en vivo junto a Pels. El escenario será circular, con la banda tocando hacia adentro como en un ensayo..

A las 20, en Roseti, Gallo 764. Entrada: $4500.

La Viruta 30 años Uno de los espacios icónicos de tango de la ciudad de Buenos Aires festeja su trigésimo aniversario con una maratón de propuestas artísticas. Los protagonistas de esta historia son los bailarines, coreógrafos, musicalizadores y gestores culturales Cecilia Troncoso y Horacio Godoy; dupla de amigos que con veintipocos años se animaron a fundar y dirigir la gran milonga de Buenos Aires; sinónimo de tango tanto para locales como para extranjeros.

A las 20, en La Viruta Tango Club, Armenia 1366. Entrada: $6000.

La Prohibida ¡Alerta travesti en Buenos Aires! La Prohibida culmina su gira por Latinoamérica y se materializa en Buenos Aires. Cada vez que visita el país, la escena indie porteña revienta de entusiasmo. Hoy afirma que es capaz de renunciar a los cielos del Mediterráneo a cambio de “un buen plato de locro”. Aunque sus canciones están llenas de imágenes propias de la ciencia ficción, ella parece estar con los pies muy sobre la Tierra.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $20000.

ARTE

Tu mirada se pierde Esta exposición reúne pinturas y bocetos de Mercedes Larreta para despuntar un mundo de palabras, danzas y texturas a través del vínculo particular que nos acercan los perros. ¿Cuántas formas de transmitir lo inefable? La mirada, el contacto, la expresión de esos cuerpos que dicen en un lenguaje lindante entre lo humano y lo animal. La profundidad de las pinturas de esta artista radica en la capacidad de evocar la espera, las formas de la compañía y esta coreografía afectiva que trazan los perros en su convivencia con nosotros. Una mirada, a su vez, que es siempre un retorno de lo que somos: donde lo que vemos se encuentra con lo que nos mira.

De miércoles a domingo de 15 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

TEATRO

Las criadas Se estrena la obra de Jean Genet dirigida por Darío Serantes. Juego de roles, ceremonia secreta, perversa. Clara y Solange van hasta el límite y más allá, son capaces de todo, ellas creen. Ritual diabólico, preparadas para el crimen, adoran a la Señora, la envidian, husmean en sus cosas, como perras en celo, como huérfanas vagando por las calles, sin nada. Sólo con su odio. Mientras tanto, la Señora se luce, se pavonea, disfruta del dolor ajeno. Quererse en la esclavitud no es quererse. Actúan: Fabián Pedroza, Alberto Romero, Juan Rutkus, Darío Serantes y Miguel Angel Zandonadi.

A las 22, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: desde $10000.

SÁBADO 28



CINE

Geografías argentinas Como parte del Día del Cine Mudo, el Museo del Cine porteño presenta una antología de películas de viaje, que dominaron los comienzos del cine, y bien pueden considerarse como los primeros documentales. En esta notable serie de cuatro medio y corto metrajes –que han sobrevivido en hermosas copias originales 35mm en soporte nitrato, algunas con los tintados y virados originales– se propone un recorrido por distintos pueblos y municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el de Morón, y una extraordinaria visita a Uspallata en plena cordillera mendocina.

A las 18, en el Museo del Cine, Agustín R. Caffarena 51. Entrada: desde $750.

La estrella azul Llega a salas la ópera prima del español Javier Macipe. Basada libremente en la vida del músico zaragozano Mauricio Aznar Müller, líder de la banda de rock Mas Birras, activa durante los años 80 y parte de los 90, La estrella azul acompaña a la versión cinematográfica, encarnada por Pepe Lorente, en el viaje que el joven cantautor emprendió hacia tierras argentinas en un período de oscuridad artística y personal. ¿Acaso viajó Aznar a Buenos Aires en busca de las raíces del tango, esa marca país inoxidable?

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2200.

ARTE

Cronos La artista visual Nora Pisa vuelve a exponer con una muestra disruptiva. Presenta un mundo serial y estandarizado con tecnologías del siglo XX, sus conceptos se basan en sostener, sujetar y retener mientras que sus opuestos buscan soltar y liberar. Existe una apropiación de materiales que pertenecen a la industria de los botones presentando una mitología personal con mucho de universal con el toque de siempre en cuanto a arte conceptual/experimental.

De martes a domingo de 12 a 19, en el Espacio Cultural del Sur, Av. Caseros 1750, Barracas.

MÚSICA

Hacha de Papel El grupo de rock fusión, rumba y folk rioplatense se presenta en vivo en Buenos Aires. Con cuatro álbumes de estudio, la banda sigue compartiendo las canciones de Cruel comedia divina. Integran la banda: Nahuel Malvino e, guitarra, Dario Bertoni e, batería, Nicolás Petrungaro en percusión, Ramiro Vulijscher en bajo y coros y Rafael Daney en guitarra y coros.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $9000.

ETCÉTERA

Un minuto en el espacio En el marco de la muestra Gyula Kosice, Intergaláctico, el Malba y el Planetario Galileo Galilei se juntan para celebrar el centenario del nacimiento del artista argentino. Kosice unió arte, ciencia y tecnología para crear un universo de agua, luces y movimiento. Tomando como inspiración su obra, se propone integrar el arte y la ciencia como herramientas pedagógicas para enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes y estimular la imaginación creadora, los lenguajes artísticos y el desarrollo de proyectos en entornos escolares. Se invita a docentes y estudiantes de Buenos Aires a realizar un recorrido guiado por el Museo, participar de la función Una vuelta por el universo en el Planetario, y realizar un videominuto de ciencia ficción. Consultas en [email protected]

A las 10, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

CINE

Geografías argentinas Como parte del Día del Cine Mudo, el Museo del Cine porteño presenta una antología de películas de viaje, que dominaron los comienzos del cine, y bien pueden considerarse como los primeros documentales. En esta notable serie de cuatro medio y corto metrajes –que han sobrevivido en hermosas copias originales 35mm en soporte nitrato, algunas con los tintados y virados originales– se propone un recorrido por distintos pueblos y municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el de Morón, y una extraordinaria visita a Uspallata en plena cordillera mendocina.

A las 18, en el Museo del Cine, Agustín R. Caffarena 51. Entrada: desde $750.

La estrella azul Llega a salas la ópera prima del español Javier Macipe. Basada libremente en la vida del músico zaragozano Mauricio Aznar Müller, líder de la banda de rock Mas Birras, activa durante los años 80 y parte de los 90, La estrella azul acompaña a la versión cinematográfica, encarnada por Pepe Lorente, en el viaje que el joven cantautor emprendió hacia tierras argentinas en un período de oscuridad artística y personal. ¿Acaso viajó Aznar a Buenos Aires en busca de las raíces del tango, esa marca país inoxidable?

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2200.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected]. Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------