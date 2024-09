Lo necesario, lo justo, lo argentino, hubiese sido que el Festival Guitarras del Mundo festejara sus 30 años bajo apoyo del Estado, en tanto benefactor de la cultura popular. Lamentablemente, las "fuerzas del cielo" –que nada tienen de justas, necesaria, argentinas o populares- lo han impedido. Poco le importó el impedimento a Juan Falú, su mentor. Por contrario, sin el apoyo público de otros años, pero con el esfuerzo de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y, sobre todo, de varios guitarristas comprometidos con la causa, más allá de las coyunturas, el para muchos mayor encuentro mundial de la guitarra se realizará igual. “Supimos sortear crisis como la del 2001, y las del 2020 y 2021 en plena pandemia. Y ahora mismo, en un tiempo de zozobras y angustias colectivas, con severos recortes en las políticas culturales oficiales, sostenemos esta fiesta que reúne sonidos y memorias de culturas nuestras y de otros pueblos”, va al frente el guitarrista tucumano, en las horas previas del encuentro que se desarrollará entre este miércoles 25 de setiembre y el domingo 6 de octubre, cuando una juntada a todo trapo en el Centro Cultural “Abra Cultural” (Hipólito Yrigoyen 840), clausure los festejos.

La cita inicial tendrá como sede porteña a la Confederación General del Trabajo (Azopardo 802). Allí, en el primer piso y a partir de las 18, encenderán el fuego de sus cuerdas el mismo Falú, la guitarrista rusa Anastasia Bardina -casi única ella, cuando empuña la guitarra de siete cuerdas-, el dúo formado por Víctor Piseta y Nicolás Ruiz, y Luis Salinas, cuyas palabras ante Página/12 sintonizan con la arriesgada patriada de Falú. “Es un honor para mí participar en este festival tan importante, y más en estos tiempos en los que resulta necesario revalorizar la cultura, la guitarra y lo que amamos, que es hacer música”, asegura.

El argentino Carlos Martínez y el ecléctico guitarrista turco Serkan Yilmaz, en tanto, harán sonar sus tensas cuerdas –junto a las Milena Muro y Daniel Mariatti- el jueves 26 partir de las 20, en otra de las sedes históricas del evento, el Auditorio de la UOCRA, ubicado en Rawson 42. “Personalmente, he tenido la fortuna de participar en varias ediciones de este festival, donde he tenido la oportunidad de presentar mis propias composiciones, y también de interpretar música tradicional de mi país”, señala Yilmaz, creador de una personalísima fusión entre jazz, músicas latinoamericanas y étnicas. “Siempre he considerado un privilegio estar presente en este evento, ya que reúne a talentosos guitarristas de diversos estilos. El festival es un verdadero monumento simbólico a la guitarra, porque destaca su significado y la armoniosa conexión que se logra entre los músicos y el público. Cada concierto es un espectáculo que no se puede perder” destaca el turco, mientras el yupanquiano Martínez resalta a su turno el significado del encuentro. “Es muy importante para nuestra cultura y nuestro instrumento la permanencia de éste festival donde todos los años se presentan guitarristas de diferentes latitudes”.

La rusa Anastasia Bardina toca guitarra de siete cuerdas.

El mismo jueves, en la Sede Baradero (ver direcciones de todas las sedes y horarios en https://guitarrasdelmundo.com.ar/) se presentará otro de los habitúes permanentes del encuentro: Carlos Moscardini. “El festival tiene un significado muy especial ya que se trata de un encuentro donde la guitarra es más importante que los guitarristas”, asegura Moscardini, que compartirá escena con el Dúo Snajer-Arriazu. “Además, otra cosa: la guitarra es un instrumento que nos representa cabalmente a los argentinos. La impronta que siempre tuvo este evento fue abrir espacios a propuestas genuinas, que van más allá del virtuosismo del guitarrista. Tuve el gusto durante estos 30 años de compartir viajes, charlas, conciertos y guitarreadas con enormes maestros que van dejando su legado tremendo, maravilloso. Ojalá en estos tiempos tan difíciles una vez más sea la guitarra la que sirva para unir los corazones”, desea el músico.



La trigésima edición del Guitarras del Mundo tendrá fuerte presencia femenina. Además de Muro, y la rusa Bardina –que también actuará en las sedes de Salta, Tucumán y Santiago del Estero- están confirmados los toques del Mariana Márquez y el Ensamble Da Capo, la francesa Lucie Delahaye, la también charanguista Carolina Barenbaum, Laura Dos Santos, Maru Figueroa, Rosa Príncipe, Silvia Castro, Analía Rego, María Clara Millán, Silvina López, Daniela Calderón y su Trío sanluisino, Virginia Pagola (ver sedes y horarios en https://guitarrasdelmundo.com.ar/) y la concertista, compositora, docente, arregladora y cantante Mirta Álvarez, que rasgueará bellezas en dos fechas: el viernes 27 a las 19 en el Teatro Auditorio de San Bernardo (La Rioja 2740), junto a Silvia Castro, y José Luis Piccinini, y al otro día a las 20 en el Salón Blanco Municipal de Dolores (Castelli y San Martín), con el marplatense Sebastián del Hoyo como antecesor. “El Festival abraza cada rincón de nuestro país desde la cultura y la memoria, a través del mágico sonido de una guitarra, que es el árbol y el pueblo que canta… Es un encuentro con la diversidad de la música y una puerta de inspiración constante”, asegura Álvarez, nominada a los Gardel 2020 por su disco Música argentina.

Entre las presencias masculinas, además de las citadas y de otras cuyas fechas, lugares y horarios también se puede consultar en el sitio antedicho, figuran el dúo Nico Cardozo-Nini Flores (26, 27 y 28 en sedes Rosario, Santa Fe y Entre Ríos), el paraguayo Juan Vera Esquivel (el 27, junto a Falú y Barenbaum, en sede Formosa), Hugo Rivas (el 27 en sede Malvinas Argentinas y el viernes 4 de octubre, en sede UOCRA), Polo Martí (miércoles 2 de octubre en la sede San Juan, y Adam Tully, oriundo de Nueva York. “Gracias a este festival he conocido desde la tierra colorada de Misiones hasta los vientos de Rio Gallegos, y también la guitarra argentina, cuya riqueza es inmensa”, agradece el guitarrista, programado para 3 y 4 de octubre en las sedes de Azul y Olavarría, respectivamente.

Como parte de los festejos por las tres décadas del Festival, el martes 3 de octubre a las 18.15, se proyectará además el documental alusivo Argentina, tierra de guitarras, dirigido por el fallecido cineasta italiano Antonio Cervi. La proyección tendrá lugar en la sala 3 del cine Gaumont (Rivadavia 1635), con las presencias de los mencionados Falú y Moscardini, más la cantora y compositora Silvia Iriondo. Su ajustada sinopsis canta y toca que se trata de un recorrido de 73 minutos por el paisaje y la música argentina, por supuesto a través de la guitarra como vehículo y anclaje.