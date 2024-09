“Como una pulsión indómita, como una celebración plebeya de todas las diferencias”, termina escribiendo Nicolás Cuello, curador de la muestra Yo contra mí, compuesta de alrededor de dos décadas de la producción de Gustavo Marrone. Esas dos frases son una perfecta invitación a un recorrido excéntrico, porque la muestra no tiene un núcleo central sino que son dos espirales que rompen la linealidad estética, la cronología de las obras, para agrupar en un explícito juego de espejos las pinturas, algunos murales y dos instalaciones en video que desde mediado de los 80 a los primeros 2000, Marrone produjo entre Buenos Aires y Barcelona.





Más que un recorrido pautado hay que yirar por la muestra, hay que recorrerla de adelante hacia atrás y viceversa, un paseo extraviado como quien está a la deriva en una ciudad alucinada o se abisma en una introspección profunda y narcótica. Entre esos dos extremos, entre el desvío al borde de lo urbano y la vivisección de la propia interioridad, se disputa una suerte de batalla, como si Marrone se debatiera entre estilos estallando que proponen un conflicto que no se resuelve sino que crea un territorio queer, una paradoja de las representaciones, a veces un poco caricaturales y por lo tanto también cómicas, pero también de una sustancia informe casi gore, entre la repugnancia y lo ornamental.

Cuerpos bicéfalos, fetos de freaks, exhibicionistas entomológicos, todas imágenes igual de libidinales, como ilustraciones de cuentos eróticos que nadie se atreve a narrar. Una “figura esquiva del arte argentino”, como lo definieron Roberto Amigo y Nicolás Cuello, quienes se propusieron este año investigar y exponer la retrospectiva más completa de la obra de Marrone, siendo esta la segunda parte de las tres exposiciones planeadas.

Arte callejero

Tras una adolescencia errante en zona oeste, viviendo con su familia pero también pasando temporadas durante la adolescencia en una casa colectiva en Hurlingam, la errancia callejera marcó la sensibilidad de Marrone. Y es en la calle, en un encuentro fortuito, donde el destino le regala un refugio y la complicidad para poder investigar las posibilidades del arte de manera precoz.













“Con mis amigos había ido a una exposición de Pablo Suárez y él me había quedado grabado. Un día de verano en 1980 lo encuentro en una librería de Corrientes. Suárez era muy guapo, un tipo muy atractivo, y nos pusimos a hablar. Cuando salía de la librería lo seguía, porque yo estaba fascinado. “Si querés tomamos un café”, me dice. Así empezó la relación, pero luego me pide que le muestre el DNI. “Estás loco, vos tenés menos de 18, andate”. Como lo acompañé a su casa, sabía donde vivía. Cumplí 18 años y le toqué el timbre. Le dije que yo quería pintar y me quedé ahí. Tenía una casa enorme, gigante, llena de habitaciones vacías, en Riobamba y Corrientes, A ese taller iba todo el mundo del arte, y empiezo a pintar con él. Era como el ayudante, le hacía los bastidores, y también pintaba. Hablábamos mucho del arte. Suárez se declaró bisexual en esa época, no había ningún ocultamiento. En ese momento era realista, y el cuerpo del hombre estaba muy presente en su obra.”

¿Sentís que en ese momento, todavía en dictadura, ya se podía hablar de una dirección queer en el arte argentino?

-No directamente, no como se entendió después, a mediados de los 80. Suárez estaba más del lado de la literatura, él leía mucho, era un gran lector, y a mí me gustaba mucho leer también, desde mi ignorancia, porque yo era mucho más salvaje. Leía Diario de un ladrón de Jean Genet, él me pasaba mucha literatura inglesa que había leído. Él era un fan del barroco español donde la exuberancia de la carne masculina era evidente. Pero la idea de homosexualidad de la atracción homoerótica de Suárez como de la mayoría de la gente mayor a mí del mundo del arte, estaba muy idealizada aún con el parámetro griego, lo de Thomas Mann, cosa que a mí me parecía bastante chocante y molesto porque hablaba de una idealización del cuerpo totalmente centralista. Ahora lo puedo expresar de esta manera, pero en ese momento te dabas cuenta de que eso era una cosa unidireccional y patriarcal, la belleza del cuerpo masculino tenía que tener los parámetros juventud, armonía, delgadez, músculos marcados, perfil griego.

¿Pero luego el arte de Suárez cambia y abandona ese realismo académico? ¿Vos fuiste parte de ese cambio?

-Eso fue después, desde 1983, y yo viví con él esa transición. Porque después de Riobamba se mudó a Mataderos y yo fui pocos meses, pero iba a verlo mucho tiempo. En esa época que internacionalmente empezaba la pintura salvaje, la transvanguardia, él empezaba a reflexionar sobre eso, lo discutíamos juntos, plantear la idea de un arte más salvaje, más abierto, y que tuviera que ver con las tradiciones más locales. Él era un fan de Molina Campos, de los artistas más oscuros españoles del XIX y principios del XX. Suárez tenía una formación académica muy clásica. Yo nunca le presté atención, Hice los ejercicios tradicionales de la representación, pero nunca me gustó cultivarlos. Lo que a mí me interesaba estaba en la calle, por estar de un lado para el otro, y la cartelería popular junto al cómic berreta. Desde Condorito, Patoruzú, D'artagnan, De niño leía mucho el Libro Infantil Ilustrado, que venían todos los clásicos. Ese tipo de ilustración esa cosa más inmediata de la representación, la cosa más plana y rápida, tipo el afiche de la ruta, que decía “Acá se venden chorizos”. Como el rock argentino, como Pappo's Blues, las letras de Manal, mis primos hacían música pero banda de barrio y mi tío cantaba tango. Siempre estaba la música como formación. También escuchaba Black Sabbath, Led Zeppelin, Spinetta, Sui Generis, y en todo eso hay mucho de calle. Para mí fue más influyente eso que la pintura que veía.

Pero las figuras lumpen de la calle que representan tus pinturas hacen aparecer lo queer, con esa sexualidad torcida, salvaje y antisocial, a mediados de los 80.

-Inconscientemente, sí, porque la sexualidad no era un tema en sí, no era un tema político. Era una necesidad quizás de expresión, pero no era una discusión política. Yo no recuerdo que habláramos de esas cuestiones con los artistas. Por ejemplo, yo era amigo de Sergio Avello, que más gay que Sergio no había. Pero no se planteaba que teníamos que militar la cuestión gay. No hay una intención política declamada. Yo no lo conocía en ese momento, pero Pombo estaba en esa, Y Gumier Maier estaba más en esa, con las revistas. Esas figuras salían de la necesidad de estar en el mundo, de manifestarlo, y además la juventud te hace sentir muy poderoso. Yo no tenía miedo declarado. La demostración de lo erótico tampoco tenía prejuicio, cuando hacía las pijas lo hacía con toda conciencia de la atracción de un bulto en la calle, de esa pulsión más juvenil. No voy a hacer una figurita en el mar como Cocteau, le veo el bulto a alguien en el colectivo, esas eran las pulsiones. Y lo que me daba fuera era que en mi imaginario eso era lo popular, inmediato a lo popular.

Bulto, roña y baño público

Para muchos gays, lesbianas y travestis hubo una continuidad entre cierta represión de la dictadura en la calle y la que se vivió en lo que se llamó Primavera democrática.

-Me pasó más de una vez que de una discoteca me sacaran para pedirme documentos. La Primavera democrática fue para los chetos, del arte, de la cultura, y de los iluminados de la nueva política. Para los otros siguió igual. Siguió el miedo, la obligada sumisión al poder, la falta de poder expresarse directamente, el racismo estaba presente, aún de los más progres del planeta. La gente se disfraza de progre, de buena persona, pero las formaciones culturales que tienen sus familias son los que los dirigen después. Se sentía. El que no lo veía no lo quería ver o estaba tan alejado de su sensibilidad que no lo afectaba en nada. Había gente muy formada y culta que se daba cuenta de eso, Suárez, aunque se comportó siempre como un señorito inglés, estaba más cercano, como Marcia Schvartz y Arturo Carrera. Después me hice muy amigo de Rosario Bléfari, Martín Reyna, Garófalo, éramos como un grupito, y también sentíamos ese racismo. Bléfari más porque era mucho más sensible, una persona iluminadísima. Se sentía pero ni siquiera podía plantear hablarlo, también era el mundo donde nos movíamos. Se notaba más en la calle esa opresión, tenías que andar con mucho cuidado, a principio de la democracia en los 80, cuidado con los patrulleros. No podías decir que eras gay, con los modernos, los amigos, pero no era algo que podías declarar tan livianamente.

Luego, tu obra se vuelve más extraña, deforme, monstruosa con una apelación a lo biológico, orgánico, al gore y el desmembramiento.

-En el 85, 86, después de la serie de los personajes de la calle. Fue como una mirada hacia el interior, y también a la búsqueda al origen. Y la idea del ornamento, hay mucho ornamento de una forma grotesca. Y la idea de crear un universo más interior, más personal. Más fetal, más contendor. No lo sé pero también fue un momento en el que yo había empezado a pensar que mi madre murió cuando yo era muy chico, murió en un parto, por las reacciones de sangre rh negativo, yo tenía cuatro años y ella treinta y pocos. También en ese momento empecé a pensar en eso y en la curiosidad del cuerpo. Si te fijás, siempre hay relaciones familiares en las pinturas de esa época, también pensar y cuestionar, ¿esos orígenes dónde están? Todo en una forma muy improvisada, pero se repitió durante muchos años. El margen, lo grotesco, el cuerpo en primer plano, el borde, creo que todo eso no es algo que busqué sino que fue dado por el medio. Hice una muestra en una galería Prior-Santamarina-Marrone y salieron varias notas, una del poeta Arturo Carrera, muy linda. El crítico Oldenburg, que me llama un pintor lleno de roñas. Es como medio ofensivo, pero al mismo tiempo dice que aunque está lleno de roñas tiene potencial, o algo así. En esa muestra, la galerista me hizo bajar cuadros, venía su madre del campo, que era del opus dei y no las podía mostrar. Eso fue en el 85, yo había hecho una pintura de un tipo en el baño haciéndose la paja y le saltaba la leche. Ahora la entiendo pero en ese momento me rayé como loco. Las obras de Prior y Santamarina eran superelegantes.

La enfermedad del sistema

¿Y cómo fue el cambio de la mudanza a España?

-En Barcelona me sentí más libre con el cuerpo, que de alguna manera antes había algo de no poder ver mi sexualidad en primer plano. En Barcelona empecé a ir a playas nudistas, la sexualidad con los amigos de este momento, hombres o mujeres daba igual, se podía compartir de una manera más lúdica, sin problemas. Aún siendo ese momento que la problemática del sida, que estaba muy presente en todo y que hacía que te manejaras en situaciones muy complejas. En el 93 hicimos una muestra para el Casal Lambda de Barcelona que se llamaba “Enfermedades Sociales”, que hablaba sobre la problemática del sida, que había mucha documentación de textos y de revistas, que habíamos hecho un estudio que hablaba sobre dónde iba el dinero de la droga, el lavado de los bancos del dinero de la droga, los laboratorios sobre los medicamentos, que la enfermedad estaba en el sistema y no en las personas que tenían el virus. Había obra de artistas que invitamos a exponer y en medio de las obras estaban estos textos, uno de Baudrillard sobre la transexualidad, y empezaba con uno de Kafka que se reconoce cucaracha y terminaba con el que la madre le pega el escobazo. Que era la idea de lo diferente.

Empezaste a volver a Argentina a fines de los 90 y tu exilio en España te hizo perder parte de la revolución del arte queer de la galería del Rojas, por ejemplo. ¿Qué pasó cuando volviste?

-Gumier me invitó a exponer al Rojas, pero yo no tenía plata, estaba en Barcelona, sería 94 0 95, no podía pensar en financiar un viaje. Cuando volví Alejandro Furlon tenía una galería, me invitó a hacer una muestra, hice unos dibujos de pared con carbón, dos cabezas que están en la muestra de Fortabat, una figura que se come a sí misma y otros cuadros chicos. Y gustó mucho la muestra, ahí se hizo muy presente la idea de sexualidad. También presenté el video “Bendito cuerpo maldito”. A mí me rayaba la idea, cuando hice la obra en Barcelona en el 96, 97, de que empezaban a hacerse muy masivas las ideas de las teorías lgbt de la Universidad americana. Y en realidad en El Banquete de Platón está la versión más poética y simple como teoría lgbt. Hicimos con el francés Richard los recortes del texto de El Banquete, y Richard se va cambiando de ropa todo el tiempo como en la búsqueda de identidad. Y ahí saca una nota en la revista Nexo de dos o tres páginas. Y al año y medio hice una muestra en el Rojas. Estaba Alfredo Londaibere y el proyecto que yo había hecho, me lo censuró, me dijo que no lo podía hacer y tuve que hacer otro. El proyecto se llamaba “Yo me lamo el hoyo. Una teoría concéntrica del narcisismo”. Y eran cuatro figuras que de forma acrobática se lamían el culo y le salían de la cabeza globitos como en los comics, que estaban pensando formas establecidas de hacer de arte contemporáneo: instalación socio-política, video... Era una burla sobre el sistema del arte. Me dijeron que no se podía hacer porque era el aniversario de la Universidad, que iba a ir el rector... Yo quería hacer en el techo, con tizas de colores como en las verdulerías de esa época, un círculo que decía "Yo me lamo el hoyo: una teoría concéntrica sobre el narcisimo" sobre la cabeza de todos los que estábamos presentes. No lo pude hacer pero hice los murales que están ahora en la muestra.

Tu obra rechaza el modelo LGBTIQ+ que el mercado empieza a visibilizar como propio y que se instala definitivamente en los 90, las imágenes y palabras que vos producís marcan los límites de la representación.

-Siempre estoy en el borde, no sé por qué carajo. A mí no me interesa lo gay por sí mismo, lo que me interesa, lo que me motiva o lo que me irrita, si querés, es la fricción con lo establecido o con lo social del momento, Tengo un dibujo que puse en la muestra que hice en la Ruth Benzacar, que dice “Sexualidades visibilizadas, sexualidades domesticadas”.

Como cierre de la muestra Yo contra mí de Gustavo Marrone, se presentará "Estudios antisociales sobre Arte Argentino", una conferencia performática que retoma las principales preocupaciones teórico filosóficas del artista, con la participación especial de Gustavo Marrone, Roberto Amigo, Nicolás Cuello, Jimena Ferreiro, Marta de la Gente, Malena Low, Diego Trerotola y Santiago Villanueva. Viernes 27 de septiembre, a las 18, en Fundación Fortabat, Olga Cossettini 140, Puerto Madero.