El intendente Pablo Javkin rechazó el planteo del presidente Javier Milei, a quien no mencionó, durante el primero de los actos por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en Rosario. “No hay pueblo malvinense, hay pueblo implantado por un invasor que violentó la soberanía de Malvinas y que implantó ahí población”, dijo durante la actividad matinal en la plaza Rubén Desza, para agregar que “Malvinas no depende de la elección de nadie, Malvinas es un territorio soberano, reconocido a lo largo de la historia y lo que la Argentina debe hacer en forma pacífica y persistente es seguir reclamando soberanía”. Desde Reconquista, donde conmemoró la fecha, el gobernador Maximiliano Pullaro no hizo referencia al plante presidencial. Dijo que en la reforma constitucional que encara Santa Fe, debe “quedar plasmada la lucha” por las islas.

Un rato antes, al encabezar el acto oficial por el 2 de abril, el jefe de Estado había señalado que “nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”. Añadió que “por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos. Y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”.

El intendente rosarino destacó durante el primero de los actos recordatorios locales que “Malvinas no es sólo el homenaje a nuestros ex combatientes, es recalcar todo el tiempo que Argentina tiene un pedazo sobre el cual no ejerce su soberanía porque nos fue arrebatada”. Entonces, sin mencionarlo, se refirió al planteo de Milei, quien se ha declarado admirador de la ex primera ministra británica durante el conflicto bélico del Atlántico Sur, Margaret Thatcher.

“Y quiero decir hoy, especialmente, por cosas que escuchamos esta mañana –sostuvo Javkin-: no hay pueblo malvinense, hay pueblo implantado por un invasor que violentó la soberanía de Malvinas y que implantó ahí una población, invasor que plantea todo el tiempo que esto se tiene que resolver por el voto o la autodeterminación de quienes allí viven, pero los que allí viven no nacieron en Malvinas, fueron llevados después de la ocupación y jamás la Argentina puede aceptar la posición diplomática del país que la invadió”. Para el jefe político de la ciudad, “jamás podemos aceptar que Malvinas se dirima por el voto de la población que metieron allí”.

Javkin estuvo acompañado en esa actividad por funcionarios locales y la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, quien anunció que, a partir de este año, el 2 de mayo se conmemorará en Rosario el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, fuera del área de exclusión marítima establecida por Gran Bretaña durante la guerra, y en el que murieron 323 tripulantes del buque argentino.

“La idea de malvinización tiene que ver con recordar y establecer la gesta de Malvinas como un ejercicio de construcción permanente, y por eso también en cada uno de los espacios públicos, de los edificios públicos, vamos a empezar a colocar placas conmemorativas, que ya con los soldados nos pondremos de acuerdo cuál va a ser esa leyenda, pero seguramente dirá Las Malvinas son Argentinas o algo similar”, sostuvo, para explicar que la conmemoración del ARA Belgrano se realizará casa 2 de mayo en el cementerio El Salvador, donde están los restos del cabo Felipe Gallo, tripulante de la embarcación .

Las madres

El soldado Raúl Gómez, del Centro de Ex Combatientes de Rosario, dijo durante el acto que “este sentimiento (por las islas) lo tendríamos que tener todos, aunque nosotros fuimos parte activa. Pero la verdad es que esta historia les pertenece a todos ustedes”.

Además, puntualizó lo que considera un olvido, las madres de los soldados caídos. “Ellos fueron muy importantes en esta historia, pero yo creo que hay personas muchos más importantes que nuestros compañeros que dieron la vida por nuestra soberanía. Y esas son las madres de los veteranos de guerra, que dieron lo más preciado que tiene una madre que es la vida de sus hijos”.

En ese sentido, Gómez puntualizó que “duele que después de cumplirse 43 años muchos funcionarios se saquen la foto nada más y se acuerden de las madres sólo un 2 de abril”. A la vez, agradeció al municipio y al Concejo por la vigilia del 1° de abril que permite “visibilizar” la Causa Malvinas. También invitó a participar el 2 de mayo del acto recordatorio al cabo Gallo, en el cementerio El Salvador.

“A medida que va pasando el tiempo este sentimiento, aunque está un poco más viejo, se va acentuando. Agradecemos a las escuelas que nos invitan. Nosotros lo hacemos para que esta historia se conozca, y los chicos que están estudiando abracen esta causa que no es ni más ni menos que la causa de todos y la de ellos”, cerró.

Modo Constitución

Desde Reconquista, donde conmemoró la fecha, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, señaló que “tenemos que sentir lo que este hecho histórico nos deja como argentinos, tenemos que ver, en cada pueblo y en cada ciudad, cómo honramos a los héroes de Malvinas, cómo los aplauden cuando desfilan, y cómo el pueblo de la provincia de Santa Fe los honra”.

Agregó que “ese honor que ustedes han cosechado en estos 43 años no tiene que ver solo con el hecho histórico, con la valentía que tuvieron de ir a defender a nuestro país”.

Con una agenda más local que nacional, el mandatario provincial no hizo referencia a las palabras del presidente Milei, sino a la elección para convencionales constituyentes que tendrá lugar en dos semanas, y una de cuyas listas él encabeza.

“Estamos a un año, a lo sumo, de reformar la Constitución de Santa Fe, y en la Constitución de la provincia tenemos que dialogar mucho, tenemos que construir bases sólidas para que nuestra provincia no retroceda, para que pueda tener un Estado moderno, que lo ubiquen en el motor del cambio y en el motor productivo que tiene que empujar a la Argentina al cambio”, sostuvo durante su discurso en la ciudad del norte.

“Pero en esa Constitución –avanzó- tiene que quedar plasmada la lucha y la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas”. El presidente de la Federación de Veteranos de Malvinas de Santa Fe, Rubén Rada, sostuvo por su parte que “la Constitución de mi provincia se va a reformar, queremos que tenga la misma palabra que tiene la Constitución Nacional, que dice que cualquier funcionario que negocie, nunca debe olvidar nuestra soberanía y nuestra pertenencia a las Islas. Que en Santa Fe ocurra lo mismo”.