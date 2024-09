Si Juan Román Riquelme tiene un atributo indiscutible, es el de la coherencia. El tipo mantiene una línea de conducta que, además de su magia, sea probablemente lo que lo llevó del barrio San Jorge a Club Parque, y de ahí a Argentinos, a Boca, donde se convirtió en ídolo indiscutido, y también Europa y a la Selección.

Villa San Jorge es un barrio popular ubicado al oeste de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, en el conurbano norte, cercano al camino del Buen Ayre y al límite con San Martín, donde abundan las casas humildes, de ladrillos sin revocar. Como en buena parte del conurbano, a escasos metros empieza una zona de casaquintas, con pileta y canchas de tenis, de lo que hasta ayer fue la clase media acomodada, hoy con problemas económicos y de identidad. Villa San Jorge es el principal proveedor de jardineros, pileteros y empleadas domésticas de las quintas aledañas.

Riquelme, criado en ese ecosistema, debió aprender de muy pibe que la dignidad es un ejercicio de establecer límites, una especie de práctica cotidiana, casi con independencia de quién los reclame. Puede tratarse de un vecino de la misma condición o uno de esos empleadores ocasionales confundido porque paga. O en el potrero, cuando alguno se pasa de vivo o falta el respeto.

Aunque consagrado deportivamente, era un pibe de veintipocos cuando le hizo a Mauricio Macri el ya mítico Topo Gigio. Tras convertir un gol, se paró mirando en dirección al palco del entonces presidente del club y se puso las palmas de las manos abiertas sobre las orejas, invitándolo a escuchar el rugido “Riqueeeelmeee, Riqueeelmeee” de La Bombonera. Ambos protagonizaban una disputa: Macri, apodado por Maradona como “el Cartonero Báez” por su manejo económico con los jugadores, se negaba tanto a venderlo como a mejorarle el contrato. Para quienes circundan al ex presidente, un acto que jamás le perdonó ni perdonará.

En diciembre pasado, Riquelme encabezó la lista por primera vez y fue elegido presidente del Club Atlético Boca Juniors. Macri mandó un soldadito, prefirió no competir de manera directa y fue candidato a vice. Llegado el día, finalmente, tampoco fue a votar. El resultado fue histórico.

Él no fue, pero Javier Milei, actual presidente de la Nación que se jactó de dejar de ser hincha de Boca ante malos resultados, sí fue a votar a las carpas instaladas en el césped de la cancha. Gritos e insultos adobaron la jornada lluviosa del líder anarcocapitalista durante su paso por la Ribera.

El pibe de Villa San Jorge, cuyo juego se basaba en una mezcla de elegancia, economía de movimientos, precisión y la oportunidad, se maneja de la misma manera ahora, cuando el fútbol está atravesado por la antinomia entre las sociedades anónimas deportivas que promueve una vez más Macri y las asociaciones civiles.

Riquelme es un tabique que, a pesar de algunos sinsabores futbolísticos de los últimos años, llevó al club a un proceso de rejerarquización institucional. Logros en la básquet, vóley y hockey, algo que el propio Román se ocupa de subrayar en cada entrevista de fútbol. Son logros, no hay dudas. Son logros por transpirar una filosofía de club, algo que deliberadamente, muchos quieren licuar. Como pasó con Angelici, anterior pupilo de Macri al frente de Boca.

Son medallas que se tienen que traducir en el fútbol, que viene de perder nada más ni nada menos que el superclásico. Quizás, repetir la metodología. Quizás, mirando hacia adentro y plantando los mismos límites que supo ponerle Macri, Milei, las SAD, Van Gaal, y, por medio de la pelota, a Geremi y Makelele en aquella jornada histórica ante el Real Madrid en Japón.

Ahora será vicepresidente de AFA. Claramente, Claudio “Chiqui” Tapia ve en él un elemento más que valioso para frenar la avanzada privatizadora de los Fassi y los Verón. Un Fassi que, a los pocos días de su acalorada y poco concreta conferencia de prensa, corrió a los pies de Milei y se sacó una foto en la Casa Rosada. Casualidad para algunos, obviedad para otros, en esa foto estaba la camiseta número nueve de Estudiantes de La Plata sobre una silla.

Por más que al colectivo juvenil le incomode asumir la disputa política que significa Boca por ser la institución que es a nivel a país, es una disputa que está más vigente que nunca. Todos los hinchas quieren que Boca gane, pero no todos los contendientes de esa disputa lo quieren. Y lo han confesado. No es azaroso a qué dirigente se le plantan los periodistas deportivos y con quienes sonríen.

No hay tribuna en los tuits de Macri y Milei contra Riquelme. Sólo hay política. A todo hincha de Boca lo enoja perder el superclásico, pero, para algunos, es gratificante para apuntar con el dedo. Acá, no importa Boca. Acá se trata de un grito con una camiseta sin colores. Porque si hay SAD, no quedan ni los colores.

De a poco, por manejar uno de los clubes más grandes del continente, Riquelme se va convirtiendo en emblema de los clubes de los socios, de la tradición de este país, que consiste en pagar la cuota, votar, ser votado y expresar contento o descontento, a los gritos desde la tribuna cada domingo. A veces con insultos que, por más que enojen, no ameritan reacciones. Por más chiquitas que sean.

¿Riquelme es un ejemplo contagioso? El principal influencer y streamer del fútbol argentino, Flavio Azzaro, amigo y admirador del xeneize, hizo pública su voluntad de postularse en Racing en el siguiente turno. Ducatenzeiler propiciará el armado de una lista en el otro grande de Avellaneda, para sacar al Pro, que ganó con el renunciado Fabián Doman y gobierna con Néstor Grindetti.

La disputa es y será en estos meses, entre los que tienen potrero, los que aman y disfrutan el juego, y los dueños de la pelota. El acompañamiento popular estuvo. Seguramente está. No hay que perderlo.