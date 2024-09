Mostrar algo diferente y superador deja a Matías Lequi en la urgencia de reaccionar y por eso habrá novedades para recibir al líder Vélez el próximo martes. Por bajo rendimiento el entrenador pone en evaluación a Miguel Barbieri, Jonatan Gómez, Ignacio Malcorra y Enzo Copetti. La situación de cada uno de ellos está sujeta en parte a sus posibles reemplazos, dado que hay jugadores que están en proceso de recuperación física y otros no terminan de convencer. Pero quizá la tarea más urgente del técnico es recomponer el clima de trabajo en Arroyo Seco, con jugadores molestos por tener pocas oportunidades incluso cuando el equipo reclama en cancha por caras nuevas.

Lequi no tiene futuro si el equipo no reacciona en las próximas fechas. Mejor dicho, el martes frente a Vélez. Y lo hecho el pasado domingo ante Platense reclama a gritos cambios de nombres y de ideas, algo que el entrenador acepta y que comenzó a considerar desde ayer. Aunque más allá de las decisiones tácticas es perentorio para Lequi reconstruir su relación con el plantel para así generar mejor ambiente de trabajo. Al técnico le reprochan que no ubica de titulares a los que necesariamente mejor entrenan en la semana. Y a algunos les llegó el momento de perder lugar en la alineación.

Ante Platense,Miguel Barbieri fue el peor en la defensa. Falló mucho y quedó en evidencia que sacar al chico Juan Giménez para su ingreso no fue una buena decisión. La vuelta del juvenil es una posibilidad. En defensa es el único jugador cuestionado.



En el mediocampo, por el contrario, las dudas se multiplican. Jaminton Campaz fue el menos criticado en el cuerpo técnico. Sacar al colombiano no es por ahora parte de la solución para Lequi. Diferente los casos de Jonatan Gómez e Ignacio Malcorra. El primero tiene muchas posibilidades de perder su lugar, la situación del diez se define en la semana de entrenamientos.

Malcorra deberá ganarse la titularidad en las prácticas. Sacar a Gómez es una elección incluso a pesar de que no tiene un reemplazo que convenza. No es Maximiliano Lovera un jugador que entusiasme al técnico por su presente y las otras alternativas dibujarán un mediocampo con más virtudes defensivas, ya sea con el ingreso de Lautaro Giaccone, Kevin Ortiz o Tomás O’Connor. Aunque el caso de O’Connor es especial. El jugador está molesto por el poco lugar que tiene en el equipo y la semana pasada acusó una dolencia física que lo sacó del banco en Vicente López (ver aparte). No hay buen diálogo con Lequi y el chico solo cambiará su humor en los entrenamientos si recupera la atención del técnico. La paciencia con Enzo Copetti está agotada. Ubicar a Campaz más cerca del área con la vuelta de Marco Ruben son los planes ofensivos.