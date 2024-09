Horacio Marin, presidente y CEO de YPF, hizo especial énfasis en la continuidad del proyecto que la petrolera de mayoría estatal lleva adelante para construir una planta de gas natural licuado (GNL). Un plan que se encuentra atravesado de polémicas: primero, con la decisión del cambio de lugar de la inversión - originalmente en Buenos Aires, ahora en Río Negro-, y este último viernes entre rumores periodísticos con aval de fuentes de la industria, que difundieron que el principal socio de YPF, la estatal malaya Petronas, está decidiendo si continuar o no con el proyecto.

"No entiendo que me estás preguntando. Seguimos igual, no hay ningún cambio", sobreactuó Marin cuando le preguntaron por la situación actual de la planta de licuefacción GNL que, calcula, demandará 20.000 millones de dólares más de inversión (en Upstream, para que duplique la producción de gas en el país) a los 30.000 millones que originalmente calculan para la infraestructura y desarrollo de plantas. Desde el escenario del salón principal del Hotel Alvear Palace donde se llevó a cabo el evento de Amcham Energía este martes, desdramatizó la posibilidad de que Petronas se retire: "El proyecto físico está vigente, pero falta firmar los contratos de los off takers (es decir, los compradores). Yo soy muy positivo de que vamos a conseguir financiamiento. Son decisiones empresariales", aseguró.

Ya abajo del escenario, fuentes al tanto de la negociación confiaron en que están hablando con otras "super majors", como se denomina en la jerga a las grandes compañías mundiales de petróleo y gas entre las que se destacan ExxonMobil, Shell, Chevron, Total, Aramco, entre otras. "Es lo mas común que entren y se vayan empresas", aseguró una fuente de la industria en diálogo con PáginaI12, y agregó que, entre las candidatas a reemplazar a Petronas, podrían ser o bien alguna super major con intención de expandir su negocio a lo largo de la cadena de producción, o alguna estatal China.

En concreto, Marin aseguró que el proyecto se encuentra en etapa de licitación para la ingeniería de detalle (Front-End Engineering Design FEED), etapa en la que todas aquellas ideas y conceptos generales establecidos en las etapas previas son traducidos a planos precisos, diseños y especificaciones técnicas detalladas que servirán como guía para la fabricación, que demanda una inversión de 200 millones de dólares para noviembre. Hacia fines del año que viene, YPF tiene contemplado pasar a la etapa final de inversión (FID, final investment decision), en la cual el proyecto finalmente será "sólido", en palabras del propio presidente de YPF.

"Nunca fue un proyecto muy sólido", aseguró Marin en diálogo con periodistas, "siempre era una factibilidad". Es que entre YPF y Petronas existe apenas un Memorando de Entendimiento firmado durante la gestión anterior, sin una confirmación formal ni plata invertida en el proyecto. Consultados por PáginaI12 Petronas - que no dio ninguna declaración formal de haberse corrido del proyecto- aseguró que no va a hacer declaraciones "por el momento".

Dado que los plazos de análisis siguen su curso, se conocerá la decisión de inversión para ingeniería hacia fin del año. De este modo, Petronas cuenta con dos meses para decidir si pasará a la siguiente etapa. Fuentes de la industria confiaron a PáginaI12 que, por la naturaleza de estas grandes inversiones a tan largo plazo, en el caso de decidir seguir adelante Petronas podría igualmente salir del proyecto al momento del FID: "Hay varias instancias para que las empresas evalúen seguir o no en este tipo de proyectos".

De acuerdo al propio Marin, el "curso natural" del proyecto trata de conseguir compradores y, una vez resuelta la demanda, ir a buscar financiamiento para la inversión. En las últimas semanas, Marin viajó a Alemania e India; e irá la semana próxima a Italia, Hungría, Londres y de nuevo a Alemania en busca de compradores. Más adelante, Japon y Corea del Sur también se encuentran dentro del mapa de potenciales compradores. "Estuve en la India, mantuve reuniones con siete CEO’s y el ministro de Energía. El foco está puesto en venderle gas a la India y van a necesitar mucha energía para sostener su economía. Argentina se convertiría en el quinto exportador del mundo, para abastecer al mercado de Asia, India y Europa", aseguró.



La otra cara

Más allá del relato oficial, que minimiza el silencio y posible salida de Petronas del proyecto, PáginaI12 recogió el viernes algunos problemas que fuentes que siguen el tema atribuyen a la posible salida de la petrolera malaya.

La primera es que la confusión fue generada por el propio relato oficial: es que Petronas nunca dijo que invertiría, pero el Gobierno lo tomaba como confirmado. La segunda tiene que ver con el origen de la firma que, al ser estatal, un desembolso de ese calibre amerita debates en la política local del país. Finalmente, significa un golpe político al relato del Gobierno de Milei. Mientras el Presidente celebra que la liberación de la economía y los enormes beneficios al capital privado no dan lugar a no invertir, Petronas dice que no está tan segura de que sea así.