La Policía Federal investiga por estas horas la muerte de un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que se habría arrojado este miércoles por la mañana desde la terraza del edificio de la Facultad de Psicología, ubicado en la calle 51, entre 123 y 124, de la capital bonaerense.

De acuerdo con testigos que se encontraban en el lugar, alrededor de las 9 de la mañana un joven de entre 20 y 30 años se habría tirado desde lo alto del edificio, de tres pisos. No se conoce por ahora su identidad.

La principal hipótesis en la que trabaja la Policía Científica apunta a que el joven decidió quitarse la vida, aunque se continúa recolectando pruebas y testimonios.

Fuentes policiales confirmaron a 0221.com.ar que la tragedia sucedió en pleno horario de clases, y los pormenores de lo sucedido todavía son materia de investigación.



Tras lo sucedido, estudiantes y autoridades universitarias dieron aviso de inmediato a las fuerzas de seguridad y personal de Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que acudió rápidamente al establecimiento. No obstante, los paramédicos no pudieron lograron reanimarlo, y constataron el fallecimiento de la víctima.



La Facultad de Psicología de la UNLP anunció en sus redes sociales "la suspensión de todas las actividades el miércoles 25 de septiembre de 2024".

Dado que todo sucedió en jurisdicción de una universidad pública, las fuerzas de seguridad cursaron las actuaciones a la Policía Federal Argentina (PFA), que deberá hacerse cargo de la investigación; y la Justicia inició una investigación que quedó caratulada como "averiguación de causales de muerte".



Noticia en desarrollo...