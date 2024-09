El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, consideró "inexplicable e inaceptable" que el rey Felipe VI haya quedado excluido del traspaso presidencial en México por decisión de la mandataria electa Claudia Sheinbaum, por lo que no habrá representación de Madrid en la ceremonia. Sheinbaum explicó que no invitó al monarca español a su ceremonia de investidura el primero de octubre porque no respondió a la carta del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, para pedir perdón por la conquista.

"Nos parece absolutamente inaceptable que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado", dijo Sánchez en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York. El presidente del gobierno español se sumó así al pronunciamiento del martes de su ministerio de Asuntos Exteriores en el sentido de que no habrá una delegación de Madrid en el acto en Ciudad de México el primero de octubre.

"Por eso hemos manifestado al gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del gobierno de España en señal de protesta", expresó Sánchez. Sheinbaum emitió un comunicado explicando los motivos por los que decidió invitar solamente a Sánchez y no al monarca, que es quien suele representar a España en las investiduras latinoamericanas antes incluso de ser rey.

La presidenta electa citó "antecedentes" como una carta que el mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, cursó en 2019 al rey invitándolo a él y al Papa a reconocer "los agravios causados" por la Conquista de México (1521-1821). "Lamentablemente dicha misiva quedó sin respuesta", agregó Sheinbaum, reprochando que fuera filtrada a los medios. La que será primera presidenta de la historia de México aclaró que ya abordó el tema con Sánchez.

Las autoridades mexicanas publicaron hace una semana el listado de personalidades que asistirán a la juramentación de Sheinbaum. El monarca español no aparece en la lista, que sí incluye a importantes líderes de la izquierda latinoamericana, como el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y otras figuras como Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos.