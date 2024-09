Luego de la suspensión de la carrera de este año, el Gran Premio de Argentina de motociclismo regresó al calendario internacional para 2025, de acuerdo al programa provisional que difundió la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). En principio, la competencia, la segunda de la temporada, se desarrollará el 16 de marzo de 2025 en el autodrómo de Termas de Río Hondo.

Si bien en julio se había anticipado que Argentina iba a volver al calendario después de la abrupta cancelación de la edición 2024, la confirmación oficial se conoció este jueves, cuando la FIM publicó el nuevo cronograma, con 22 competencias.

El 31 de enero de este año, a dos meses de la carrera y por más que las entradas ya estaban a la venta desde hacía mucho tiempo, el Gran Premio de Argentina se había cancelado por el incumplimiento del Gobierno argentino, tanto respecto a la logística como a un desembolso de dinero que nunca se hizo. "Debido al entorno actual en Argentina, el promotor del evento ha comunicado que actualmente no puede garantizar los servicios necesarios para que el Gran Premio se lleve a cabo en 2024 de acuerdo a los estándares de MotoGP", informó la organización en su momento para justificar la cancelación de la carrera.

"El gobierno nacional no apareció, no gestionó, no cumplió", denunció en ese momento Orly Terranova, propietario de OSD, la empresa organizadora local, e histórico representante argentino en el Rally Dakar. Hasta esa cancelación, el Gran Premio de Argentina de MotoGP se venía disputando desde 2013 en el Autódromo de Termas de Río Hondo y este año estaba previsto que se desarrollara entre 5 y el 7 de abril.

De acuerdo a lo publicado por la FIM, el campeonato 2025 comenzará el 2 de marzo en el circuito 'Chang International' de Buriram con el Gran Premio de Tailandia y finalizará el 16 de noviembre en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.

Entre las novedades más destacadas está el regreso de los Grandes Premios de la República Checa y de Hungría, en los circuitos de Brno y Balaton Park, respectivamente, aunque pendientes de la homologación y de la concreción de los respectivos contratos. Además, el Gran Premio de la India figura como reserva en el caso de que falle alguna carrera del calendario.

El calendario provisional 2025

2 de Marzo

Tailandia

Chang Internatcional

16 de Marzo

Argentina

Termas de Río Hondo

30 de Marzo

Américas (Austin)

Circuito de Las Américas

13 de Abril

Qatar

Lusail

27 de Abril

España

Jerez-Ángel Nieto

11 de Mayo

Francia

Le Mans

25 de Mayo

Gran Bretaña

Silverstone

8 de Junio

Aragón

MotorLand Aragón

22 de Junio

Italia

Mugello

29 de Junio

Países Bajos

TT Assen

13 de Julio

Alemania

Sachsenring

20 de Julio

República Checa

Brno

17 de Agosto

Austria

Red Bull Ring-Spielberg

24 de Agosto

Hungría

Balaton Park

7 de Septiembre

Cataluña

Barcelona-Cataluña

14 de Septiembre

San Marino

Misano Adriático

28 de Septiembre

Japón

Motegi

5 de Octubre

Indonesia

Mandalika

19 de Octubre

Australia

Phillip Island

26 de Octubre

Malasia

Sepang

9 de Noviembre

Portugal

Portimao

16 de Noviembre

Comunidad Valenciana

Cheste