El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski (PJ), solicitó ayer el tratamiento del proyecto Ley de Inversiones Productivas, que brinda una serie de incentivos para las Pymes y que las pone en igualdad de condiciones para competir con aquellas empresas que ingresan al RIGI impulsado por el gobierno nacional. El proyecto cuenta con el acompañamiento de un gran número de senadores integrantes del interbloque peronista.

"Pongamos en consideración una decisión que está dañando nuestro entramado productivo, que está dejando a la gente en la calle, que está lastimando a la pequeña y mediana empresa argentina. Hay terminales automotrices muy importantes que están pensando en irse de Argentina, hay empresas que están cerrando. Realmente si creemos que solamente hay que hablar de bonos y del déficit cero, esto significa muchos argentinos en la calle, que no van a tener la posibilidad de trabajar ni en las empresas en que lo venían haciendo, ni encontrar una salida alternativa", afirmó Lewandowski.

Al respecto recordó: "Cuando se desarrolló la Ley Bases y el capítulo vinculado al RIGI hubo una gran cantidad de empresarios y dirigentes gremiales que pasaron por aquí dando a conocer la preocupación que tenían porque entendían que el RIGI los dejaba afuera y sería una complicación muy grande para ellos. Al recorrer la provincia me encuentro con sectores que están trabajando al 30 o 40% de su capacidad, por lo que esa preocupación se confirma".

"¿Eso qué significa? ¿Únicamente máquinas paradas? No, es gente que ya se ha ido de su trabajo, que la han suspendido o que directamente han tenido que expulsar. Es gente que no encuentra cómo reinsertarse, trabajadores que quedan a la deriva y además es una pérdida para las empresas por lo que significa formar esos profesionales, esa mano de obra capacitada", lamentó Lewandowski .

"Esto es lo que está pasando realmente, con un industricidio que se está llevando a cabo y que no es nuevo en nuestra Argentina. Claramente cuando quisimos incorporarlo y cuando los dirigentes gremiales y empresarios ponían las consideraciones necesarias para que el RIGI incluya a la pequeña y mediana empresa que hoy ya está trabajando, no se los tuvo en cuenta".

En ese sentido, respecto al proyecto de Ley de su autoría, detalló: "Lo que hacemos es acompañar muchos de esos pedidos que se hicieron, fundamentalmente con lo que tiene que ver con incentivos y créditos fiscales y poner en paralelo o igualdad de condiciones a las empresas argentinas con aquellos que vienen a invertir".

Por último sostuvo: "No tengo muchas esperanzas de que este gobierno tenga una mirada en la pequeña y mediana empresa porque no lo han demostrado hasta aquí. Ojalá me equivoque y venga para ellos una primavera floreciente que hasta aquí no la estamos viendo. Por lo menos entreguemos alternativas desde esta Cámara para que en nuestras provincias se pueda llevar adelante la posibilidad del trabajo genuino y con mano de obra calificada”.