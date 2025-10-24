A poco más de un mes del triple femicidio ocurrido en la localidad bonaerense de Florencio Varela , los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza que investigan los brutales asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi , ordenaron la prisión preventiva de los ocho imputados en el caso. También exigieron al juzgado de garantías que la causa pase al Fuero Federal.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra, y Matías Agustín Ozorio, que podrán ser enviados a cárceles bonaerenses o federales .

Los ocho están acusados por el delito de homicidio criminis causa --es decir, asesinar con la intención de ocultar un delito previo-- y privación ilegítima de la libertad por retener contra su voluntad a Lara, Brenda y Morena. Esas carátulas se sumaron a la causa donde figuraban previamente los delitos de homicidio agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento por violencia de género. El delito de homicidio criminis causa "es para todos" los acusados, ya que se habían dividido roles para encubrir la privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, también destacó que "el femicidio no se aplica a las imputadas mujeres".

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el autor intelectual de la masacre, está detenido en su país natal, Perú. Los fiscales esperan su extradicción a la Argentina .

Por el momento hay tres prófugos de la Justicia con circulares rojas de Interpol en su contra: los peruanos Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias "El Loco" David) y Manuel Valverde Rodríguez.

En un expediente de más de 1500 fojas, que incluyó allanamientos, autopsias y pericias telefónicas, los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli indicaron que la principal hipótesis es que el triple femicidio habría sido ordenado desde Perú. La investigación continuará con la averiguación de la estructura narco que lo ordenó.

En rigor, según trascendió en los medios, el documento de los fiscales señala que todo corresponde a “ una convergencia intencional ( delineada y planificada ) previamente establecida ”, donde los acusados “obrando de modo seguro, a traición, y sin posibilidad de defensa, es que con claras intenciones de causar la muerte de las mismas para ocultar el hecho delictivo cometido previamente, y mediante el empleo de golpes de puño, patadas, como así con la utilización de elementos filo punzo cortantes” atacaron a Brenda, Morena y Lara “de forma deliberada, e inhumana” con actos de “indescriptible brutalidad física”.