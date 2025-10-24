Dos personas que decidieron subir al volcán Lanín sin permiso de trekking y contra las recomendaciones adversas del Servicio Meteorológico son intensamente buscados desde ayer. Las tareas se prolongaron durante la madrugada y se intensificaron esta mañana por la zona en que escalaron, que no está habilitada para los ascensos. Las familias de ambos recorrieron el lugar con helicópteros privados pero un frente frío con viento blanco imposibilitó más sobrevuelos.

La identidad de los hombres no fue revelada pero se trata de dos vecinos de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Según las autoridades del Parque Nacional Lanín, intentaron escalar por la ruta de la cara sur del volcán, de difícil acceso por las condiciones del terreno. Son 20 kilómetros que exigen nueve horas de caminata, y debido a su dificultad técnica se recomienda acceder por allí únicamente entre diciembre y abril.





Según trascendió, los andinistas extraviados en el volcán de 3.776 metros de altura sobre el nivel del mar no habían sacado el permiso obligatorio de trekking que otorga el parque. Y como se duda de la experiencia que puedan tener, los buscan una decena de rescatistas divididos en tres brigadas que ascendieron al volcán junto con guías de montaña.

Las condiciones del tiempo dificultan las tareas. Sus familias contrataron helicópteros con aeroevacuadores que las pusieron a disposición de la base operativa desplegada en la Hostería Paimún. Colaboran allí cuatro guías CAX, 4 guías AAGM, una ambulancia del SIEN, baqueanos del lugar y una camioneta de la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo del gobierno neuquino, según informó la prensa local.