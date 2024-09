La actriz británica Maggie Smith, conocida por sus papeles en las películas de Harry Potter y la serie Downton Abbey, entre otras, murió a los 89 años, informó este viernes su familia.

En un comunicado a la BBC, sus hijos Toby Stephens y Chris Larkin precisaron que su madre "falleció pacíficamente" en el hospital en el Chelsea and Westminster Hospital, ubicado en Londres, Inglaterra.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de Dame Maggie Smith. Falleció pacíficamente en el hospital esta mañana temprano, viernes 27 de septiembre. Una persona intensamente reservada, al final estuvo con amigos y familiares. Deja dos hijos y cinco queridos nietos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”, confirmaron sus hijos.

La actriz Maggie Smith ganó dos premios Oscar. (Imagen: AFP)

“Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al maravilloso personal del Chelsea and Westminster Hospital por su atención y amabilidad incondicional durante sus últimos días. Les agradecemos todos sus amables mensajes y apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento”, agradecieron a quienes estuvieron con ella en sus últimas horas.



Quién era Maggie Smith

Nacida en 1934 en el este de Londres, Margaret Natalie Smith fue una leyenda del cine y el teatro británicos. También tuvo una gran carrera en televisión.

A lo largo de su carrera ganó dos premios Oscar, por The Prime of Miss Jean Brodie, en 1970, y California Suite, en 1979. También obtuvo otras cuatro nominaciones a los Premios de la Academia de Hollywood por su trabajo como mejor actriz en Travels With My Aunt, de 1972, y por papeles de reparto en Othello, de 1965, A Room With a View, de 1985, y Gosford Park, de 2001.

Durante su larga trayectoria, demostró su versatilidad en numerosos papeles muy variados y fue conocida especialmente por su gracia para la comedia.

En los últimos años, se hizo famosa entre una audiencia más joven con su papel de Minerva McGonagall en la saga cinematográfica de Harry Potter, un personaje de novela que la escritora JK Rowling quiso que ella interpretara en la pantalla grande.

Smith es recordada además por sus fans más jóvenes por encarnar a la irascible Violet Crawley, condesa viuda de Grantham, en la serie británica Downton Abbey. Este personaje en particular le valió a la artista tres premios Emmy a la mejor actriz de reparto. Lo más gracioso e irónico es que admitió públicamente que nunca había visto la serie, incluso después de que terminara. “Llegó un momento en el que era demasiado tarde para ponerse al día”, bromeó.

Entre otras distinciones, se destaca que en 1989, la reina Isabel II le otorgó el título de “dama” por sus logros dramáticos. Además, 25 años más tarde, la monarca británica le otorgó otra distinción, convirtiéndola en el 47º miembro de la Orden de Compañeros de Honor, junto con otros galardonados como Sir Ian McKellen y Dame Judi Dench.

Por otro lado, Smith ganó un premio Tony a la mejor actriz en 1990 por su actuación en la comedia Lettice and Lovage.