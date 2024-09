El compositor de música country, cantante y actor Kris Kristofferson murió el sábado a los 88 años. Conocido por canciones como "Me and Bobby McGee" (popularizada también en la voz de Janis Joplin), "For the Good Times", "Sunday Mornin' Comin' Down" y "Help me Make It Through the Night", entre otras, durante su trayectoria compartió escenarios y estudios e grabación con otras figuras de la escena musical de Nashville como Shel Silverstein y Fred Foster. ​

En 1985, Kristofferson formó el supergrupo The Highwaymen con Waylon Jennings, Willie Nelson y Johnny Cash. Desde 2004, su nombre figura en el Museo y Salón de la Fama del Country.

Como actor, su papel más trascendente fue el de Nace una estrella, junto a Barbra Streisand, que le permitió ganar un Globo de Oro en 1977.