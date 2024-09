El rector de la Universidad Nacional de San Luis y residente del Consejo de Rectores, Víctor Moriñigo, le respondió por la 750 al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, luego de que denunciara que las casas de estudio inventan alumnos para tener más presupuesto.



“La verdad es que hemos tenido un año donde no paramos de sorprendernos. El primer prejuicio fue que las universidades adoctrinaban. Después, que no queríamos ser auditadas. Ahora, que inventamos alumnos para recibir más presupuesto”, comenzó contextualizando.

Y añadió: “Si yo hoy tomara la decisión de inventar 5 mil alumnos, mañana no me vendría el dinero por esos estudiantes. Es un desconocimiento enorme decir que el presupuesto va en función de la cantidad de alumnos. No hay razón de ser para inventar la cantidad de alumnos”.



Para Moriñico no es un simple error. “Que el funcionario de Educación crea que invento alumnos es inexplicable. Eso no es así en ninguna universidad del país. No por tener más alumnos te dan más dinero. Tenemos una actualización por inflación. Lo que asevera el secretario es falaz”, dijo.

“El Gobierno tira titulares y uno debe darle contenido. Eso pasó con los vouchers. No es como él dice. No sé qué estará viendo. Consultamos nuestras bases de datos y no hay un 38 por ciento que esté inventado”, añadió.

Y finalizó: “Todos los chicos tienen actividad en las universidades. Me parece que es un error o una mentira que intenta confundir a la gente. Yo no le permito a ciertos funcionarios que tengan errores de tal calibre”.