Con toda la potencia del rock argentino de los 80 y 90, Naturales, la banda de pop/rock formada en 2018 por músicos con gran trayectoria en el under rosarino, interpretan covers y temas propios. Adrián Ghuyot, en voz; Pedro Zanada, en Guitarra; Marcelo Perez, en bajo; Gustavo Fiocca, en batería y Juan Benedetto, en teclados serán los animadores de una noche donde no habrá lugar para la nostalgia, y sí para la celebración de una música inolvidable, que no pierde vigencia (A las 20.30, en Beatmemo.)