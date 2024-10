"Profesor Titular de Ciencia Política UBA/Historia Económica UNLaM", dice en el perfil de X del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro "Galleguito" Álvarez. Su currículum fue algo destacado en una reciente entrevista televisiva y que él confirmó orgullosamente. Pero, a horas de la segunda Marcha Federal Universitaria, el responsable del gobierno nacional se ganó una denuncia por falsear esa información.

"Me cuentan mis compañeros docentes que el Subsecretario de Políticas Universitarias falsifica información sobre su propio currículum. No es Profesor Titular de la UBA sino adjunto interino porque nunca dio un concurso", denunció el legislador porteño del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, quien presentó la denuncia de falsificación ante la Justicia.



Álvarez, a cargo de desplegar el ajuste presupuestario ordenado por Javier Milei para la educación universitaria, fue halagado en una reciente entrevista en LN+ por ser "cientista político" --a pesar de ser las Ciencias Sociales las más atacadas por el presidente Milei para desprestigiar el trabajo de los investigadores del Conicet-- y él aclaró, orgulloso, "y profesor de la UBA". Cuando fue consultado por su salario como docente, dijo que era de 500 mil pesos; con dedicación simple y "mucha antigüedad".

El Consejo Superior de la UBA y su claustro no responden con el mismo orgullo a las políticas dirigidas por Álvarez, a las que se opodrán mañana en las calles para exigir que Milei no vete la Ley de Financiamiento Educativo, votada por el Congreso. El vocero Miguel Adorni anunció que el veto se publicará el miércoles, otro gesto de provocación en la previa de una movilización masiva.

De todas formas, según denunció Solano, el orgullo del subsecretario de Políticas Universitarias es falseado. "Álvarez, falsificó públicamente información de su propio currículum invocando un cargo en la Universidad de Buenos Aires que no tiene. Es simplemente un adjunto interino porque jamás dio un concurso. Se quieren prestigiar con títulos en la universidad pública que quieren destruir", le apuntó Solano.

El legislador porteño presentó una denuncia para que el Poder Judicial investigue a Álvarez y solicite el cruce datos en la UBA y en la Universidad de La Matanza, donde dice ser titular de Historia Económica. "Esta mentira lo inhabilita moralmente para ocupar cualquier cargo", denunció Solano e insistió: "Mientras desfinancia y ataca la universidad, se arroga cargos que no tiene".

El caso de Álvarez no sería una rareza en La Libertad Avanza. El propio presidente Javier Milei disfruta de que lo nombren como "doctor", cuando no ostenta dicha especialización, sino que obtuvo un honoris causa en la casa de estudios que regentea Alberto Benegas Lynch. El mandatario también intentó arrogarse cocardas de la UBA que no obstenta. Ocurrió en la edición española de su libro El camino del libertario, donde figuraba como "graduado en la UBA", mientras que en la edición argentina figuraba su formación real en el ámbito privado, en la Universidad Belgrano.



Por esa falsedad, la Editorial Planeta pidió disculpas y retiró los libros impresos con "datos erróneos". "La biografía del presidente Javier Milei que figura en la edición española de su libro El camino del libertario, publicado a través del sello editorial Ediciones Deusto, contiene datos erróneos. Pedimos sinceras disculpas por el fallo", se disculpó entonces la editorial.