La ciudad de Avellaneda amaneció con el cielo cubierto de humo a raíz de un voraz incendio que se desató durante la madrugada en una fábrica de cobre y plástico, en el cruce de las calles Almafuerte y Montes de Oca. Muchos vecinos se autoevacuaron por la cercanía de las llamas, mientras unas 20 dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar para controlar el fuego. Finalmente, el foco fue extinguido cerca de las 9 de la mañana, tras cuatro horas de arduos trabajos. Aunque no hubo heridos, se abrió una investigación para determinar cómo se originó el incidente.

Del operativo del combate del fuego participaron dotaciones de Bomberos de las localidades bonaerenses de Avellaneda, Lanús, Wilde, Sarandí y Dock Sud. El jefe de Bobmeros de Avellaneda, Marcelo Barrientos, aseguró a la prensa durante esta mañana que recibieron un aviso telefónico "a las 4 de la mañana", y consignó que el fuego logró ser combatido a las 7. "Por el momento, está controlado", indicó. También afirmó que las autoridades de Defensa Civil trabajaban con la policía para saber cómo se originó el fuego.

Según trascendió, el techo de la fábrica se habría a desmoronado. Según se pudo advertir en las imágenes que grabaron los vecinos de la zona con sus celulares, las llamas habían alcanzado una importante altura. Se trata de un galpón de 7 metros de frente por 50 de fondo.



Por otra parte, aunque el fuego no alcanzó a las casas de la zona y no hubo orden de evacuación por parte de las autoridades, algunos vecinos decidieron salir de sus viviendas y mantener una distancia prudente. En ese sentido, Barrientos aseguró que ninguna persona se encontraba en la empresa al inicio del incendio, por lo que no hubo heridos.



Según confirmaron los bomberos a una señal televisiva, la fábrica se dedica a hacer reparaciones de transformadores de la compañía Edesur. Por la cantidad de cables plásticos y material conductor, las llamas tomaron rápidamente el depósito.