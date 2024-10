El secretario de Culto, Nahuel Sotelo, renovará su gabinete y pondrá en funciones en la dirección de Derechos Humanos a María Julia Lorenzo, una abogada y diplomática de carrera dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que reúne una característica particular para las huestes de La Libertad Avanza: negacionista de la dictadura militar. Lorenzo asumiría en los próximos días para reemplazar a Christian Machuca.

La información, revelada por el medio La Política Online, vuelve a poner el perfil negacionista como una línea central en los currículums del gabinete de Javier Milei. Lorenzo se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Sur en 2010 e ingresó a trabajar como dimplomática en la Embajada de Brasil en 2014. Desde entonces, estuvo a cargo de áreas de negociación económica con la Unión Europea y el Mercosur. Actualmente, se desempeña en la Dirección de Organismos Internacionales.

Lorenzo atravesó como diplomática en el país vecino el final del gobierno de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández; donde estuvo bajo la dirección del entonces embajador y actual ministro de secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. La llegada de La Libertad Avanza le permitió expresar una faceta clave para el ecosistema libertario: el negacionismo.

En sus redes sociales, Lorenzo compartió, por ejemplo, un intercambio durante el último 24 de marzo con un usuario que reivindicaba la gestión de Néstor Kirchner y la replicaba: "Mi ídolo metió preso a Videla. El tuyo lo liberó". Lorenzo respondió orgullosa de la llegada del negacionismo a la Casa Rosada: "Sí. Ya sabemos. By the way, los tuyos hicieron con Videla bastante más que meterlo preso. Pero te doy una noticia: Sabemos todo y por eso votamos a Milei". En el mismo tono, suele respaldar las publicaciones de Victoria Villarruel y retuitea declaraciones de la vice sobre la necesidad de "meter presos a los Montoneros".

La mirada mileista del mundo, que se expresa abiertamente en espacios como la ONU, donde el presidente tilda de "socialista" al organismo multilateral, vuelve a reflejarse con la posible designación de Lorenzo en la dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Culto, cuyo nombre fue modificado por Milei a partir de la conducción de Sotelo.

Con decreto 764/2024, Milei modificó la estructura de la Cancillería y rebautizó a la Secretaría de Culto, a la que añadió “y Civilización”, con el objetivo de “promover valores y principios contenidos en la Constitución Nacional relativos a la civilización universal y al progreso económico, social y político”.

Y le agregó dos subsecretarías: la de "Culto" para la relación con la Iglesia Católica y otros credos; y la de “Asuntos Internacionales en Derechos Humanos y Civilización”, en la que pasará a revistar Lorenzo. Los "valores" parecen ser los del negacionismo.

Ese perfil ya se había elegido con la designación de Sotelo, ex diputado de La Libertad Avanza por en Buenos Aires, creador de la agrupación Julio Argentina Roca, casado con una influencer católica mexicana y autor del libro "Cartas de los ‘70; el dolor de la otra parte".