“La respuesta del gobierno nacional a los cientos de miles de argentinos que nos movilizamos en la Marcha Federal Universitaria fue vetar la Ley de Financiamiento Universitario, votada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación”, señalaron desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR. Para el gremio universitario “Milei se convierte cada día más en un Presidente que no ve y no escucha al pueblo movilizado en las calles”. Para el gremio de la UNR “son los legisladores quienes pueden decirle No al Veto y así evitar el ahogamiento presupuestario que asedia a las Universidades Nacionales. A ellos les decimos: tengan la dignidad de escuchar a un pueblo que se expresó a lo largo y ancho de la Argentina”.