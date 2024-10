Marcelo Bielsa revolucionó Uruguay. Lo hizo a través de su histórica propuesta, esa apuesta vertiginosa por el ataque -que parecía no maridar con la historia charrúa- y que le dio resultados disímiles a lo largo de su carrera. Pero también vía su método estricto de trabajo, del cual sobresalen entrenamientos al borde del agotamiento físico (con varios ejercicios repetitivos), un manejo distante con los jugadores y la intención de ir contracorriente a las preferencias de aquellos que manejan el mundo de la pelota. Si bien a nivel resultados deportivos la celeste no puede reprocharle mucho a Don Marcelo, del otro lado de la línea de cal no cesan los conflictos. Es que las declaraciones de Luis Suárez, acaso el último ídolo del seleccionado, terminó de confirmar lo que se hablaba por lo bajo en los cientos de programas televisivos. Lejos de apaciguarse, en las últimas horas la tensión creció con el respaldo de los jugadores del conjunto uruguayo a su excompañero. ¿Habrá salida anticipada del DT argentino?

"Vi las declaraciones (de Suárez), voy a ser claro: Luis dijo y contó un poco lo que pasó en la Copa América respecto en la convivencia. Él decidió hacerlo público y creo que está en todo su derecho porque para nosotros es un referente y el último capitán", sostuvo Nahitan Nandez, exBoca que dejó Europa por los millones que brinda la liga de Arabia Saudita. Arribado a Montevideo, el volante de Al-Qadisiya, agregó con el cassette: "Nosotros no sabíamos que Luis iba a hablar, tampoco somos quien para darle el okey a nadie. Luis lo hizo, está en todo su derecho y está bien. Nosotros ahora estamos acá, en la semana hablaremos, veremos las cosas que no se hicieron bien o lo que se puede hacer mejor en el día a día, en la convivencia y en general para sumar, porque todos queremos que a la selección le vaya bien".

Al aeropuerto de Carrasco también llegó Sergio Rochet, el golero de la celeste y del Internacional de Porto Alegre. El arquero no dudó en mantener la línea de Nandez: respaldo a Suárez y una intención de que los cortocircuitos se transformen en algo del pasado. "Somos conscientes de que resonó mucho: Luis tomó la decisión de querer expresarse, está en todo su derecho en hacerlo, lo hizo. Yo lo único que puedo decir es que contó cosas que sí ocurrieron, él tomó esa decisión (de hacerlo público), lo que me corresponde a mí es hoy en día estar acá e intentar aclarar estas cosas que sucedieron allá, más que nada en la Copa América, para intentar solucionarlas, para que el ambiente esté agradable para entrenar, trabajar, que es lo que todos queremos", señaló.

Pero, acaso, las palabras más fuertes llegaron desde Madrid. Porque allí habló nada menos que Pajarito Valverde, joya del Real y capitán de la Selección. El volante insistió en confirmar que Lucho no faltó a la verdad, luego de haber revelado que en la Copa América Bielsa cortó toda comunicación entre los jugadores y cualquier otro integrante de la delegación uruguaya. "Al final hay cosas que sí son verdad. No hay que desmentir nada, siempre hay que ser sincero. Pero es verdad que también los problemas lo mejor es hablarlo entre el equipo y con la persona que hay que hablarla. Hay que seguir para adelante. Nosotros tenemos que ir con el orgullo y el honor de vestir los colores de la selección y solo pensar en ganar y darle lo mejor al país", dijo, tras el partido con Villarreal en el que marcó un verdadero golazo .

Qué había dicho Suárez sobre Bielsa

"A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar . Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día".

. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día". "Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió 'muchas gracias'. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba".

Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba". "Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no pararamos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras"

"A (Agustín) Canobbio, lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto".

"(Matías Vecino) Fue el primero que la vio venir. ¿Nadie se pregunta nada que un tipo como Vecino, con 30 años, se haya ido de un día para otro? ".

". "El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar".

¿Renuncia en puerta?

Así las cosas, la Asociación Uruguaya de Fútbol debe tomar una decisión trascendental: respaldar al elegido para que la celeste haga un salto de calidad y le compita de igual a igual a Argentina y Brasil o bien, barajar y dar de nuevo, con técnico que cuente con la venia de los jugadores. A su vez, y con su pasado como mejor muestreo, nada descarta que Bielsa pegue el portazo y no quiera insistir con un vínculo que podría estar roto.

La única certeza es que Uruguay deberá viajar a Lima para enfrentar a Perú este viernes por las Eliminatoria y, pocas horas después, recibir al Ecuador de Sebastián Beccacece. Del resto, nadie tiene certezas.