Fue un jueves agitado en las huestes del PRO, pero Mauricio Macri prefirió gambetear una definición y dedicarse a los amagues. Reunió temprano a la tropa vía zoom para analizar el cierre de alianzas a nivel nacional, a una semana del vencimiento del plazo para hacerlo. Pero no hubo definiciones: la videoconferencia comentaron duró... apenas 15 minutos. "El único punto del temario fueron las listas de La Rioja", comentó a Página/12 uno de los participantes. Tampoco se habló de la papa que más quema: la Ciudad de Buenos Aires. En su distrito insignia, que gobierna hace 18 años, el partido amarillo sigue sumido en la indefinición y a la espera de una propuesta de Karina Milei, que creen puede ser lapidaria. En la previa de la asamblea partidaria convocada por el PRO porteño para la tarde, Karina Milei había enviado mensajes para abrir una ventana de negociación y armar una lista común, pero las condiciones siguen siendo duras. Así que, por ahora, en el macrismo estiran una definición de cara a octubre y el panorama sigue abierto.

La piedra caliente, en cada provincia, fue una sola: armar o no una alianza electoral con La Libertad Avanza --y, por lo tanto, rebajarse a aceptar las exigencias del oficialismo, que incluye en muchos casos diluir la identidad partidaria y sumarse a una boleta pintada de violeta--. Pero el distrito que reunió en la previa todas las miradas fue Algo de eso charlaron la Secretaria General de la Presidencia y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuando se vieron el fin de semana pasado en la celebración anual de la Rural. Y eso mismo le hizo saber a la legisladora porteña Pilar Ramírez, la emisaria de Macri en las conversaciones con la Rosada.

El partido amarillo convocó a una asamblea de dirigentes porteños para definir qué hacer de cara a octubre en su pago chico. Entrada la tarde subieron una foto a redes sociales con los congresales levantando sus manos, como si estuviesen votando alguna posición importante. Pero nada más lejos. El debate sigue siendo entre dos posturas: acordar un frente común con La Libertad Avanza, diluyendo su identidad histórica en el distrito; o armar una lista "PRO pura" y arriesgarse, otra vez, a quedar en tercer lugar --y no lograr meter en un senador después de varios años--.

Sin definiciones sobre las alianzas, el intercambio porteño se abocó el cronograma electoral nacional y la elección de autoridades partidarias necesarias ante un eventual acuerdo con LLA. Es decir, nada de nada. La asamblea sirvió para mostrar movimiento partidario, pero poco más. El plazo para tomar una decisión se estrecha: hay que cerrar las alianzas en una semana. Las negociaciones con el Gobierno, por ahora, están trabadas y podría haber novedades recién sobre el vencimiento del plazo.

Las exigencias de Karina

Karina Milei había puesto tres condiciones para sentarse a negociar. La primera era dejar afuera de todo a Jorge Macri, a quien culpaba por lo que consideró que fue "una campaña sucia" durante las elecciones porteñas. Desde entonces, el Jefe de Gobierno está apartado de la mesa. Karina también había vetado a Silvia Lospennato (quien salió en tercer lugar en mayo detrás de Adorni y Leandro Santoro), y lo propio hizo con la ex gobernadora María Eugenia Vidal, cabeza de la Fundación Pensar, que viene cuestionando al Gobierno en sus informes y optó por abstenerse en el Congreso cuando le tocó votar alguno de los proyectos impulsados por la oposición que eran rechazados por el Gobierno.

La tercera condición era imponer al frente de la boleta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, notoriamente enfrentada con Mauricio Macri desde las elecciones de 2023 y cuya candidatura porteña es todavía una incógnita y una carta que se guardan en Casa Rosada.

En suma, Karina Milei quiere que Mauricio Macri sea el que negocie y no Jorge y quiere que se siente ya sabiendo que está sometido a una lógica de socio menor que ya primó en las negociaciones bonaerenses y que no recibirá pocos lugares: recibirá menos que eso.

Desde el campamento amarillo aseguraron que las autoridades del PRO consideran “coherente un acuerdo en Ciudad”, como se ejecutó en la provincia de Buenos Aires para los comicios provinciales, y son conscientes de que “queda supeditado” a lo que defina la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien reconocen como “la que define todo en el Gobierno nacional”.

Por zoom

El titular del PRO, Mauricio Macri, encabezó este jueves una reunión junto a los presidentes del espacio de cada provincia para analizar los cierres de alianzas por distrito de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Por Zoom, el Consejo Nacional del PRO supervisó la ingeniería electoral en las distintas provincias y ultimó detalles a poco menos de una semana para el vencimiento del plazo judicial del 7 de agosto para la inscripción de alianzas.

Además de las listas en La Rioja, otro de los tópicos del temario fue el fallo judicial que anuló la intervención de las autoridades nacionales del PRO de la provincia de Córdoba, lo que fue celebrado por el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, el referente local que había sido desplazado.

“Tan pronto sea posible convocaremos a elecciones partidarias con una Junta Electoral elegida por sus pares en Córdoba, no designada a dedo desde Buenos Aires”, había subrayado el legislador desde sus redes sociales.

De esta forma, luego de que la Cámara Nacional Electoral diera lugar al recurso de impugnación para dejar sin efecto la medida establecida el 13 de diciembre pasado por el Consejo Nacional del partido, Macri perdió terreno en la provincia cuyas autoridades rechazan la posibilidad de cerrar acuerdos electorales con el gobierno de Javier Milei.

Una hormiguita rebelde

La que quedó fuera de todo acuderdo en CABA fue Graciela Ocaña, quien ayer anunció su candidatura a senadora nacional por el partido Confianza Pública, en solitario. "Soy candidata Porque el equilibrio fiscal no se puede lograr con jubilaciones de miseria. Porque nuestros mayores no pueden ser de nuevo la variable de ajuste. Porque los médicos y residentes del Garrahan no pueden vivir con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Como ningún médico en nuestro sistema público de salud. Porque el periodismo libre es uno de los pilares de la República", dijo en un posteo en sus redes sociales.

"Porque la verdadera casta es la que se junta cada dos años para repartirse las bancas en el Congreso. Porque el kirchnerismo y la corrupción no pueden ser una alternativa para quienes creemos en una Ciudad que valora la honestidad y el trabajo. Por todo esto, tomé la decisión de postularme como candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre", completó.