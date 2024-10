Cissy Houston, madre de la fallecida Whitney Houston y ganadora de un Grammy, murió a los 91 años, según informó su nuera en un comunicado el lunes.

"¡Me entristece el corazón anunciar el fallecimiento hoy de mi amada reina Cissy Houston! Por favor, tengan a la familia Houston en sus oraciones", escribió Pat Houston en Instagram.

Nacida como Emily Drinkard, Cissy Houston cantaba soul y gospel. Tuvo una exitosa carrera como corista para artistas de la talla de Elvis Presley, Aretha Franklin y Dionne Warwick, incluso como parte del popular grupo The Sweet Inspirations.

Además de ser la madre de la cantante Whitney Houston, era tía de las también artistas Dionne Warwick y Dee Dee Warwick, y prima de la famosa cantante de ópera Leontyne Price.





Cissy Houston grabó cientos de canciones de todos los géneros, y su voz se incluyó en temas de estrellas como Jimi Hendrix o Beyoncé.

Como solista de gospel, a finales de la década de 1990 obtuvo sendos Grammy por los álbumes "Face to Face" y "He Leadeth Me".

Su hija Whitney fue una de las artistas musicales estadounidenses con mayores ventas de todos los tiempos. Sus éxitos, como "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" y "I Will Always Love You", ensalzaron su extraordinaria voz.

Whitney Houston murió la víspera de la entrega de los premios Grammy en 2012, a los 48 años.

