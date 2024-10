Varios son los dirigentes sindicales que acompañan de cerca y desde hace tiempo a Cristina Kirchner. Sin embargo, ahora y con la mirada puesta en la conducción nacional del Partido Justicialista, la expresidenta conversa y se contacta con dirigentes afines pero no incondicionales. Este es el caso del camionero y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, con quien este lunes CFK se encontró en el Instituto Patria. La reunión, según trascendió, fue amena y, si bien el camionero no hizo luego una declaración a favor de la expresidenta, lo que dicen cerca del sindicalista es que este no será el único encuentro, que habrá otro y muy pronto.

Moyano llegó al encuentro acompañado de su hijo Nicolás y de los dirigentes sindicales Graciela Aleña (trabajadores viales) y Pablo Flores de AFIP. Ahí lo esperaba el senador porteño por UxP, Mariano Recalde, que --afirman-- gestionó el encuentro.

Cristina y Moyano se conocen desde hace tiempo. De hecho, el secretario adjunto de camioneros participó del primer acto público que realizó CFK después de sufrir el intento de asesinato. Fue el 4 de noviembre de 2022 en Pilar. Ese día la expresidenta participó de una encuentro nacional organizado por la Unión Obrera Metalúrgica, dirigida por un hombre cercano a la expresidenta, Abel Furlán. En aquella oportunidad Cristina Kirchner dijo "voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente".

El encuentro de Moyano con CFK marca una diferencia con los otros dos triunviros de la central obrera. Tanto Héctor Daer como Carlos Acuña eran mucho más cercanos a Alberto Fernández que a la entonces vicepresidenta. Ahora, habrá que ver cómo cae hacia el interior del triunvirato este acercamiento. Por ahora, los gremios que responden a Daer-Acuña son críticos del devenir del PJ y suelen afirmar que en estos tiempos de gobierno libertario se sienten "huérfanos de conducción política".

En los mentideros sindicales, cercanos sobre todo a Moyano, hablan de un nuevo encuentro entre el triunviro y la expresidenta. En el Instituto Patria, por el contrario, prefirieron no hacer declaraciones sobre la reunión ni de un futuro encuentro.

Programa de gobierno

Luego de la reunión con Moyano, Cristina Kirchner publicó un tuit en X donde se ve un video del PJ de Río Negro donde habla Aurora, de 104 años y afiliada al partido. “Escuchá atentamente lo que quiere para la Argentina --dice CFK--: que no falte el pan ni el trabajo. Que no falte la paz ni la unión. Que no falte el estudio para los jóvenes ni el colegio para los niños. Pan, trabajo, paz, unión y educación… Casi, casi un programa de gobierno”, escribió la expresidenta.

Sin duda, el posteo se convirtió en una nueva confirmación de la decisión de Cristina Kirchner de competir por la presidencia del peronismo. En el video, Aurora sostiene con sus manos una foto de CFK al tiempo que dice: "Cristina, es mi deseo, con toda el alma, de que vuelvas otra vez a hacer florecer el peronismo y el justicialismo. Que vos seas para nosotros el deseo de paz, de trabajo, que haya unión y comprensión. Vos sos nuestra tea, te llevamos siempre adelante en el corazón para lograr todos nuestros sueños". Luego le dice: "Queremos que en la mesa no falte el pan, que no falte el trabajo para los hombres. Que no falte el estudio para la juventud, que no falte el colegio para los niños, que no falte el pan".

Mes peronista

Recalde, que organizó el encuentro de Pablo Moyano con CFK, participó ayer del lanzamiento del “Mes Peronista” en la sede del partido. Allí dijo que es preciso trabajar por "la renovación de autoridades del Partido Justicialista y es una gran oportunidad". Es más, agregó que “desde este lugar les quiero decir que celebro y estoy muy contento de que Cristina Kirchner se haya puesto a la cabeza de reconstruir al peronismo, de convocar a todos y cada uno de los peronistas que queremos una Argentina justa, libre y soberana".

“Queremos un peronismo que defienda la salud pública, que defienda la educación, que se ponga al frente de las demandas sociales y que haga que la Patria sea grande y el pueblo feliz. Estamos seguros que es por el lado del peronismo”, concluyó Recalde en el acto. Junto a él estuvieron la vicepresidenta 1ra del Partido, “Kelly” Olmos; el vicepresidente 2do, Jorge Meneses; la vicepresidenta 3ra, Silvia Gottero; el vicepresidente 4to, Juan Manuel Abal Medina y el secretario de cultura del PJ CABA, Carlos Benítez.