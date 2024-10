La oposición en la Cámara de Diputados de la Nación tenía que lograr los dos tercios de los votos para que el tratamiento del veto pudiera pasar al Senado y allí buscar los otros dos tercios para recién volcar la decisión del presidente Javier Milei de desfinanciar a las universidades nacionales. Sin embargo, la votación final fue de 159 votos en rechazo y 85 a favor del veto presidencial, que de esta manera quedó blindado. Si bien, al momento de la votación se computó 160 a 84, la diputada María Fernanda Araujo (de LLA) dijo que apretó mal el botón, y tuvo que corregirse de manera oral.

Tres de los siete diputados nacionales por Salta votaron por ratificar la vigencia de la ley de financiamiento universitario: Emiliano Estrada (Unión por la Patria), y Pamela Calletti y Pablo Outes (Innovación Federal, bloque que responde al gobernador Gustavo Sáenz). Curiosamente, estuvo ausente su compañera de bloque Yolanda Vega, quien se excusó en un malestar. A favor del veto votaron los tres integrantes del bloque de La Libertad Avanza: María Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno. Los tres son egresados de la propia Universidad Nacional de Salta.

Emiliano Estrada destacó ante Salta/12 que se dio una situación similar a la ocurrida en el tratamiento del veto al aumento de las jubilaciones. “Diputados que habían votado a favor de la ley, se dieron vuelta: algunos con ausencias y otros con abstenciones”, cuestionó el legislador. En ese sentido, recordó que en el tratamiento de un veto presidecinal solo se computan los votos positivos y negativos, no así las abstenciones, “con lo cual, una abstención reduce la necesidad de otro voto negativo que tenía que buscar el Gobierno”, afirmó.

Por esta razón, el diputado también cuestionó las ausencias en el momento de la votación, en clara referencia a Yolanda Vega. Para Estrada, “Sáenz mandó a ausentar a Vega, y el gobernador de Catamarca y Tucumán hicieron lo mismo” con legisladores de su espacio político, dijo. Consideró que lo ocurrido ayer “lamentablemente, no tiene vuelta atrás, y los desastres y el daño que se le va a hacer a la Universidad Pública se va a ver con el paso de los años”. “Después todos miran para atrás y dicen los últimos 80 años, y no, son estos los años que destruyen las cosas que funcionan en la Argentina”, afirmó.

La presidenta del bloque Innovación Federal, Pamela Calletti, dijo a este diario que la ratificación del veto presidencial le generó “una profunda tristeza y mucho dolor por la Argentina”. Para la legisladora, estaba en debate un modelo de país.

Calletti sostuvo que la universidad pública y de calidad forma parte del ADN de las argentinas y argentos. “Es movilidad social ascendente intergeneracional, acceso a la cultura, al progreso, al conocimiento, es la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de tener un presente real y un futuro”, manifestó. Y subrayó que en las provincias es aún más trascendente su presencia, ya que “reconoce los regionalismos y que da oportunidades”. “Lamentamos muchísimo esta situación”, dijo.

No obstante, señaló que el debate social y en el Congreso permitió empujar el reclamo de las universidades nacionales, “logrando que el gobierno en los hechos reconozca algo en gasto de funcionamiento”. Esto ocurrió en abril, aunque el conjunto de rectores y rectoras denunció en la Segunda Marcha Federal Universitaria, que los montos de gastos de funcionamiento no habían sido entregados en su totalidad, reduciéndose a un 50%. “Ahora en salarios docente y no docente (sabemos que) no es suficiente. Sin dudas, debatiremos en el presupuesto para 2025 el resto”, dijo la diputada.

Antes de la votación, las y los representantes por Salta del bloque Innovación Federal habían adelantado que votarían de la misma manera que lo hicieron durante el tratamiento en agosto, es decir, en apoyo al financiamiento universitario. Sin embargo, en el momento de la votación se ausentó la diputada Yolanda Vega. Al ser consultada por esta ausencia, Calletti dijo que la diputada sintió un malestar y tuvo que ser asistida en el Anexo del Congreso.

Los contras

Los tres integrantes del bloque de La Libertad Avanza, María Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno, son egresados de la Universidad Pública salteña, sin embargo, votaron en contra de la ley de financiamiento universitario.

Carlos Zapata egresó de la carrera de Contador Público Nacional. Dijo a Salta/12 que está de acuerdo con el veto presidencial por racionalidad. “De ninguna manera el parámetro o el eje fundamental del gobierno de Javier Milei, que es el déficit cero, puede ser, ni debe ser, atacado o minado por una ambición política de algún sector en particular”, expresó.

Aseguró que durante el tratamiento del veto, "se dejó de tratar la defensa de la educación universitaria para transformarse en un tema netamente político, para tratar de generar descontento y una visión negativa sobre el gobierno de la Nación”. Para Zapata, la discusión ya no se daba en torno a la continuidad de la enseñanza universitaria, sino que se fue orientando a un debate por una paritaria salarial. “Y la paritaria no se discute en el Congreso, se discute entre el Poder Ejecutivo y los gremios”, argumentó.

Adelantó que la semana que viene ya se empezará a discutir el proyecto de Presupuesto 2025, por lo que espera que “quienes realmente dicen defender el presupuesto de las universidades, planteen su necesidad de dar lugar a la modificación del proyecto de ley de presupuestos, pero también tienen que decir a qué servicio o a qué área del Estado se le han de restar los recursos que quiere el que le entrega a las universidades”. El diputado siguió la línea del gobierno nacional al afirmar que “las universidades han sido bastante reacias al control, a la auditoría”.

Su compañero de bloque Julio Moreno también es egresado de la carrera de contador de la UNSa. “Por supuesto estamos totalmente convencidos que vamos con el rumbo correcto”, dijo sobre su acompañamiento al veto presidencial. Aseguró que la oposición está pretendiendo “la desestabilización y el fracaso de este gobierno, que lamentablemente para ellos va para adelante. Estamos andando muy bien, así que tenemos la fuerza para seguir adelante y sacarlo al país de adelante”, sostuvo.

También dijo que en LLA "no estamos en contra de la universidad pública y gratuita. Yo personalmente soy de la universidad pública y gratuita. Lo que acá se estaba discutiendo era la retribución a los docentes y a los no docentes, pero en ningún momento Javier Milei ha dicho que iban a cerrar (a las universidades nacionales”. También pidió una discusión más amplia sobre la educación que incluya todos los niveles, no solo el universitario, y destacó que los problemas educativos son históricos y no se resuelven rápidamente, pero recalcó la necesidad de establecer políticas que aborden las falencias en la educación en general.

La diputada María Emilia Orozco, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNSa, expresó en sus redes sociales que no estaba en discusión la continuidad de la educación pública; exigió “la transparencia del manejo de los fondos multimillonarios que durante más de una década no se rindieron", a pesar de que las universidades públicas están sometidas a auditorías constantes. Y concluyó apelando al lugar común de que la ley de financiamiento universitario intentó desestabilizar al gobierno: "No te comas el discurso golpista”, manifestó.