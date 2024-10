Rafael Nadal anunció este jueves su retiro del tenis profesional en un video que publicó en sus redes sociales con el que le agradeció a sus fanáticos por su apoyo y en el que aseguró que los últimos dos años fueron “difíciles” debido a que no fue “capaz de jugar sin limitaciones”.

En su posteo en X (antes Twitter), Nadal escribió la frase “Mil gracias a todos” en diferentes idiomas, entre ellos, inglés, francés, italiano, brasileño y japonés.







“Hola a todos estoy aquí para decirles que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles estos dos últimos especialmente, creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones es una decisión que evidentemente es difícil que me ha llevado tiempo tomarla pero en esta vida todo tiene un principio y un final”, expresa Nadal en español.

El tenista se dirige a familiares, rivales, equipo y aficionados para agradecerles su papel en su carrera y, mientras habla, se reproducen imágenes de los grandes momentos de su trayectoria deportiva.

"Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar", afirma. Y remarca: "Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004".



Nadal le dedica un especial agradecimiento a sus "grandes rivales", con quienes dice haber "vivido momentos que voy a recordar por el resto de mi vida". También destaca a los integrantes de su equipo, a quienes califica como "amigos" que "han estado a mi lado en todos los momentos en que realmente los he necesitado".

Asimismo, dedica un tramo especial para su círculo íntimo. "La familia lo es todo para mí", resalta y menciona a su madre, a su mujer, a su hijo, a su hermana, a su tío y a su padre.

"Por último, vosotros, los aficionados. No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Realmente todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto", concluyó.