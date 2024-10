“Espero más del presidente de mi país”, dijo este jueves Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que salió a cruzar a Javier Milei por cuestionar la cantidad de empleados que tiene la alta casa de estudios. Luego de la ratificación del veto, el presidente usó las redes sociales para decir que la UNR tiene “ocho empleados por cada alumno”, una cuenta que luego debió corregir en otro posteo. “Es una campaña sistemática de desprestigio para fundamentar el desfinanciamiento y todos los días hay que responder afirmaciones que no tienen sentido”, cuestionó el rector. A las críticas también se sumó el intendente Pablo Javkin: “Ninguno de los problemas sustanciales de la universidad hoy tiene iniciativas de parte del gobierno”.

Este miércoles, Bartolacci estuvo de invitado en un programa televisivo donde fue consultado sobre la cantidad de empleados que tiene la UNR. El rector informó que en la universidad trabajan unas 10.500 personas entre docentes y no docentes, con un aproximado de entre 85 mil y 90 mil alumnos. El recorte comenzó a circular en redes sociales promovido por cuentas libertarias, hasta que llegó al presidente Milei quien lo compartió con error de cálculos. “¿Ocho empleados por cada alumno?” se preguntó irónicamente el presidente, que luego debió corregir: “Perdón por el error son un empleado por cada ocho alumnos”.

Entre las autoridades de la UNR el posteo del presidente no cayó bien. “Espero más del presidente de mi país. La verdad que es muy injusto lo que se está haciendo con el sistema universitario y científico nacional”, expresó Bartolacci este jueves en El Tres. “Es una campaña sistemática de desprestigio para fundamentar el desfinanciamiento y todos los días hay que responder afirmaciones que no tienen sentido. Más allá del error de cálculo que tuvo, y que le puede pasar a cualquiera, no es cierto lo que dice y el presidente de la Nación lo sabe”, cuestionó.

El rector saló a aclarar que la UNR también cuenta con siete escuelas preuniversitarias distribuidas entre Rosario, Puerto General San Martín, General Lagos, El Trébol y Casilda. Además, cuenta con 14 institutos de doble pertenencia con el Conicet, 716 equipos de investigación y más de 40 edificios. También hay unas 800 hectáreas de campos experimentales que pertenecen a la universidad. “Todo eso hace el personal de la universidad todos los días para sostener lo que debería priorizarse en el país, que es una institución que no presenta problemas, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas que la Argentina tiene”, sostuvo.

En ese marco, Bartolacci hizo “un llamado a la racionalidad, la madurez y la cordura” en torno al debate sobre la importancia de la universidad y la necesidad de financiarlas. “La Argentina tiene problemas muy graves y es increíble que teniendo el 70% de los jóvenes por encima de la línea de la pobreza, estemos discutiendo con este nivel. Por eso no respondí públicamente el tweet, porque no me voy a prestar. No voy a llevar mi institución ni al sistema al mismo lodo al que nos invitan todos los días. La Argentina se merece más”, remarcó.

Por último, y en la misma línea, se refirió al esfuerzo realizado por la comunidad docente y científica universitaria de Rosario, que siguen sin recuperar lo que sus salarios perdieron por inflación desde la asunción de Javier Milei, algo que en lo previsto para el presupuesto 2025 no cambia la ecuación. “Además de que la mayoría de las veces no están reconocidos, hoy están muy mal pagos. Hacen un esfuerzo todos los días por vocación, porque por lo que cobran es evidente que es el amor lo que los sostiene. No merece este destrato alguien que forma los futuros profesionales del país”, finalizó.

Discutir los problemas de fondo

El revuelo mediático que generaron las declaraciones virtuales de Milei llegaron hasta el Palacio de los Leones. El propio intendente Pablo Javkin se refirió al tema y consideró que los datos aportados por el rector de la UNR son certeros. “En Argentina se acostumbra mucho a discutir sin datos y yo creo todo lo contrario. Está mal lo que twitteó el presidente, no está bien. Objetivamente está tan expuesto en la publicación que no hace falta que yo aclare nada, está mal calculado”, expresó y agregó: “Ninguno de los problemas sustanciales de la universidad hoy tiene iniciativas de parte del gobierno”.

En el marco de la presentación de las acciones que se realizarán en la ciudad durante el mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el mandatario local fue consultado sobre el tema universitario y consideró que el gobierno evita dar el debate de fondo. “No estamos discutiendo el financiamiento de los docentes, no estamos discutiendo la vinculación de la universidad con la ciencia y la tecnología, no estamos discutiendo las carreras estratégicas que la Argentina debería promover en el mundo de la inteligencia artificial. Tampoco hay una propuesta de financiamiento”, cuestionó.

Para Javkin, lo que hay sobre la mesa es “un recorte” que redundará en la pérdida de investigadores y docentes que tienen años de estudios y formación. “Vamos a tirar mucha plata invertida por la sociedad argentina, perdiendo recursos humanos que nos costó mucho formar. Yo trato de que tengamos discusiones sobre los problemas, no posicionamientos públicos que en redes funcionan, pero que no le arreglan el problema a nadie”, manifestó. Y añadió: “Ojalá que en la discusión del presupuesto podamos tener una respuesta a un problema grave que son los salarios docentes, que hoy es algo más que esencial”.