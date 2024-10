Verónica de los Ángeles Palacios, de 32 años, y su madre Felicia Bernarda Romero, de 83, fueron asesinadas este miércoles por la noche en el barrio Prelatura de la ciudad de Cafayate. Según trascendió, el femicida, Joaquín Cardozo de 32 años, se entregó después de cometer el doble crimen.

En la causa interviene la fiscala especializada en femicidios de Salta, Mónica Poma, quien dispuso medidas telefónicas y para el control contó con la colaboración de la fiscala de Cafayate, Sandra Rojas, en el lugar de los hechos.

Ayer trabajó en el lugar el CIF (Cuerpo De Investigaciones Fiscales) "verificando toda la zona donde se encontraron los cuerpos", que fueron trasladados a la ciudad de Salta para la realización de las autopsias, dijo Rojas a Radio Cafayate. Precisó que las víctimas fueron asesinadas con un arma de fuego.

Rojas indicó que uno de los cadáveres "estaba bajo cielo abierto y ante la lluvia que cayó anoche, se (lo) resguardó". "Se lo movilizó justamente por orden de la fiscal. Ya anteriormente había intervenido Criminalística, haciendo la constatación de toda la situación, del lugar del hecho", contó. El otro cuerpo estaba en "la parte de arriba" de la vivienda.

La fiscala dijo también que están "todos sorprendidos y consternados por la situación". En cuanto al autor, confirmó que se trata de un joven. "Es una pena", lamentó, precisó que "está detenido en Cafayate". Poma podría decidir su traslado para la indagatoria a la ciudad de Salta o disponer que lo indaguen en aquella ciudad turística.

Según trascendió, después de matar a las mujeres, Cardozo se entregó en la Comisaría N° 1 de la Unidad Regional N° 6.

"Ineficientes" ante la violencia de género

Una militante feminista que reside en Cafayate dijo a Salta/12 que los organismos locales "son muy ineficientes" a la hora de dar respuesta a los casos de violencia de género, "la comisaría tiene dos agentes capacitadas en violencia de género. Supuestamente una puede ir para que ellas te atiendan, pero nunca están, siempre te atiende alguien de mayor rango no capacitado. También debería estar automatizado que pasen las denuncias a la fiscalía y al juzgado pero a veces no llegan".

Además, la vecina refirió situaciones en que las mujeres o personas no binarias van a denunciar hechos de violencia, amenazas o acoso y la respuesta policial es que se cuiden de andar solas. "La recomendacion policial es mantenerse acompañado y con mucha gente para que no cumplan las amenazas sus agresores", señaló. También dijo que la policía les explica que no pueden disponer una perimetral de urgencia aunque se trate de casos de violencia de género, porque requieren consulta con la fiscalía y autorización del juzgado, procedimientos que deberían realizar e informar las respuestas a las víctimas.

Pero además, "la jueza termina dictando medidas a favor de los agresores en todo lo que es tenencia de niños en común, casos de violencia familiar, violencia de género y violencia vicaria", cuestionó la vecina.

"La vez pasada, (una mujer) se ausentó a una audiencia por no recibir la notificación del Juzgado y le levantaron la perimetral al agresor", señaló.

Versiones sostienen que el denunciado tendría unas die denuncias en Cafayate por violentar de forma física y verbal a mujeres de la zona, entre otras, pero no recibe sanciones.

Seis femicidios en la provincia en 2024

Según el registro de las coberturas de Salta/12, la primera víctima de femicidio de 2024 fue Laura Díaz, de 64 años, asesinada por su pareja, Miguel Helvecio Moreno, de 72 años, quien la atacó con un arma blanca el 17 de enero en la ciudad de Metán. El femicida fue imputado y está detenido. Ambos tenían 7 hijos e hijas en común.



El segundo crimen de género fue cometido el 27 de junio último en el barrio Juan Manuel de Rosas de la ciudad de Salta. La víctima, Estela Velarde, de 45 años, también era madre. Su pareja, Hugo Guzmán, de 60 años, fue imputado y está detenido.

El 18 de septiembre fue encontrado el cuerpo de Dalma Salomé Bataches, de 22 años, en la base del puente viejo de acceso al barrio Santa Lucía de la ciudad de Salta. La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios investiga una muerte violenta. Según trascendió, el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, tenía la cara ensangrentada y hematomas en las piernas. La joven había desaparecido en 2017 cuando tenía 15 años y se encontraba en situación de calle. La Oficina de Género del Poder Judicial ubica el caso de Bataches en el registro de muertes violentas o dudosas, que no están caratuladas como femicidios, donde contabilizaron 10.

El cuarto femicidio fue el de Ayelén Guantay, de 25 años, asesinada por su pareja, Rodrigo Morales, de 41, quien también mató a su suegro Juan Carlos Guantay, de 62 años, el 28 de septiembre en una vivienda del barrio ARA San Juan de la ciudad de Salta. El femicida fue encontrado muerto al día siguiente y según las pericias preliminares se suicidó. La joven víctima era madre de un niño pequeño. Se supo que un día antes había llamado al 911 pidiendo asistencia cuando su pareja estaba en el domicilio pero el agresor huyó antes de que la policía llegara, y no hubo mayor intervención de las autoridades.

El quinto y sexto femicidio, tienen la misma modalidad del doble crimen, esta vez las víctimas son madre e hija, Verónica Palacios, de 32 años, y su madre Felicia Romero de 83, asesinadas en Cafayate. El femicida Joaquín Cardozo está detenido.

Desaparecidas

Dos mujeres siguen desaparecidas en la provincia. La joven madre de 33 años de edad Jesica Gutiérrez desapareció en La Caldera, después que saliera de su trabajo, el 10 de septiembre cerca de la medianoche.

Este jueves último el diario El Tribuno mostró una filmación donde se ve a la joven caminando por la plazoleta Pastor Lizondo, sobre la avenida El Jardín, donde está la sede de la policía de La Caldera. También indica que según su familia, la joven pasó enfrente de esa dependencia solo un par de minutos antes. Señala el medio que Jesica salió de su trabajo cerca de las 23.40 del 10 de septiembre y caminó las casi 14 cuadras hasta su domicilio, donde la esperaban su esposo y sus hijos. El marido después fue encontrado muerto y las autoridades indicaron que se habría suicidado.

También Viviana Lubik, de 49 años, permanece desaparecida desde el 5 de marzo en la ciudad de Salta. Una amiga dijo que la vio por última vez al salir del inquilinato donde vivía, en la calle Astigueta, en Villa San Antonio, una zona conocida como "el bajo chico".