Con un acto que sin televisación ni transmisión por redes se realizó en La Plata, Karina Milei desembarcó en la provincia de Buenos Aires de la mano del principal armador libertario en el territorio bonaerense, Sebastián Pareja. El acto, que se desarrolló en el Club Copara, en el barrio de Villa Elvira y contó con la presencia de unas 500 personas, parte de la naciente militancia libertaria bonaerense.

En un mensaje breve, Karina pidió "llevar la antorcha de la libertad a todo el país" y futigó a los que "quieren que a Milei le vaya mal". "No vienen por Javier, vienen por nosotros", aseguró en lo que fue, además, su desembarco oficial en el territorio en el que su nombre empieza a sonar como una de las posibilidades para encabezar la boleta de La Libertad Avanza en la elección de medio término.

Para el oficialismo nacional, Buenos Aires es un territorio crucial. No sólo porque se trata del distrito más grande y más populoso de país, sino porque además es uno de los pocos en los que La Libertad Avanza no ganó en ninguna instancia electoral. Ni siquiera en la segunda vuelta, cuando el grueso de los votos de Juntos por el Cambio fueron a parar al hoy Presidente.

A sabiendas que el despegue el desde atrás, los libertarios eligen bajar la espuma y trabajar sin demasiadas estridencias. "Nosotros queremos hacer un trabajo que le de mayor gobernabilidad al Presidente”, dijo Pareja este sábado advirtiendo que el objetivo bonaerense para el año que viene no puede despegarse de la apuesta nacional: hay que sumar bancas en el Congreso que le permitan al oficialismo poder trazar su propia estrategia legislativa sin la necesidad de formar trabajosas alianzas coyunturales que terminan obligando a Milei a mostrarse a la par de los sectores que precisamente dice combatir.

“No vamos a hacer alianzas electorales, vamos a hacer alianzas ideológicas”, dijo Martín Menem en el acto platense, exponiendo la necesidad de avanzar sobre una incomodidad que, por lo general, recae sobre sus espaldas y por eso, se puso un objetivo en el horizontes: tener alrededor de 80 bancas propias desde diciembre del año que viene.



“Quieren que no podamos gobernar pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque no le tenemos miedo”, aseguró Karina durante el acto en el que su discurso tuvo la misma tonalidad que la que cruzó su mensaje en Parque Lezama, y es la que la llevó a armar el partido a nivel nacional. “Son la antigua política, la que quiere que nada cambie", aseguró.

En ese mensaje de la hermana del Presidente también se desprende la mirada que existe en la mesa chica de Milei respecto a las posibles alianzas electorales para el año que viene. Aunque Menem dijo que prefieren "no mirar de dónde vienen" los nuevos aliados, el oficialismo prefiere hacer base con referentes propios, muchos de ellos presentes en el acto de La Plata y sumar a referentes que tengan "las mismas ideas, las mismas convicciones y que sean capaces de defender todo lo que venimos proponiendo".

Buenos Aires 2027

Con el objetivo claro, a lo referentes libertarios parece no importarle demasiado el resultado puntual de la provincia más grande del país, siempre y cuando este no perjudique al aporte que desde el resto de los distritos puede llegar a favor el peso de La Libertad Avanza en las dos cámaras del Congreso.

Más, envalentonados, aseguran que el 2025 puede servir de base para lo que sigue y aseguran que, al ritmo en que indentifican la construcción territorial, la fuerza se encamina “a ganar la elección en la provincia de Buenos Aires en el 27".

“Axel Kicillof sostiene las ideas equivocadas y es uno de los causantes de los estragos más grandes que ha sufrido la economía argentina y el Estado argentino”, dijo Menem, el titular de la Cámara de Diputados que junto a la hermana del Presidente es el encargado del armado nacional del partido de gobierno. Y de esa forma, reafirmó la dirección discursiva que el propio Milei viene desarrollando desde hace ya tiempo: la que encuentra en el gobernador bonaerense la antítesis perfecta para la praxis política libertaria.

Pareja, de hecho, aseguró que el Gobierno nacional, por intermedio delotrora ministro del Interior y hoy jefe de gabinete, Guillermo Francos, intentó establecer un diálogo concreto con Kicillof para “trabajar en conjunto”. Sin embargo, dijo, “el gobernador ha elegido el camino del silencio, de transitar ideas que no llevan a la gobernación a ningún lugar”.

En la provincia los argumentos para la distancia parecen sobrar. Según números del primer semestre, los reclamos a la Nación contemplan una deuda total que asciende a más de 6 billones de pesos y comprende transferencias de ANSES a la caja provincial, del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, de Incentivo Docente y de Compensación del Transporte Público de Pasajeros. También se suman allí saldos de obras de infraestructura comprometidas; retrasos o discontinuidad de programas como Fines, Conectar Igualdad y Potenciar Trabajo; y otras deudas vinculadas al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA).

Todos eso reclamos fueron llevados por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, a Francos en la reunión que compartieron en la Casa Rosada el pasado 7 de agosto. Allí, la Provincia solicitó el traspaso de algunas obras estratégicas como la autopista Presidente Perón y el Canal de Magdalena.

Sin embargo, con nada de eso se pudo avanzar. El mismo Pareja reconoció que el diálogo con el gobernador “no existe”. “Ellos nos han pedido algunas obras para que se terminen y otras para que se las transfiriéramos, y todo eso está por analizarse”, detalló.