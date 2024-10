El viaje de The Beatles a Estados Unidos en 1964 será el centro de un documental producido por Martin Scorsese y dirigido por David Tedeschi. La película, titulada Beatles ’64, será publicada en Disney+ el 29 de noviembre, y además de imágenes inéditas del pico de la Beatlemanía, tiene entrevistas nuevas con Paul McCartney y Ringo Starr. El film promete contar "una historia más íntima del detrás de escena del debut de los Fab Four en The Ed Sullivan Show, que fue visto por 73 millones de televidentes y consolidó a la banda como la más grande del mundo.

Pero la aparición del documental no es la única noticia para entusiasmar a los fans de Lennon, McCartney, Harrison y Starr: el 22 de noviembre, se reeditarán seis "discos estadounidenses" de la banda en vinilo en una colección titulada The Beatles: 1964 U.S. Albums in Mono, que incluye Meet The Beatles!, The Beatles’ Second Album, A Hard Day’s Night, Something New, The Beatles’ Story, Beatles ’65 y The Early Beatles.