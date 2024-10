La Selección Argentina llegó a la cima hace un poco menos de dos años, con el título obtenido en Qatar, y continúa ahora en la búsqueda de la consolidación con el prestigio ganado a nivel mundial. El plantel afrontará un nuevo desafío por las Eliminatorias, y con la chance de poder quedar clasificado al siguiente Mundial este mismo año.

El que lidera todo ese andamiaje es el entrenador Lionel Scaloni, quien antes de recibir a Bolivia dejó en claro que el camino que van transitando es el indicado.

"Los jugadores se ganaron el respeto por lo que se logró. Pero esto no es pasajero, se lo fueron ganando con el tiempo", respondió el conductor, cuando Página/12 lo consultó sobre lo que significaba tener una valoración alta, tanto de los técnicos como de los futbolistas de los mejores conjunto del mundo.

"Está bueno -siguió Scaloni- haber durado tanto tiempo en el lugar que estoy. Este es un puesto hermoso. La verdad, no pensábamos llegar a esta situación". En ese sentido, destacó la tarea que se viene realizando también en los seleccionados juveniles: "Estos días estuvimos viendo a la Sub 20 y es un placer. Uno tiene una gran relación con Javier Mascherano (técnico de ese equipo), y sabemos que en las categorías menores se piensa en formar, no en ganar".

En el caso de que Argentina pueda asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo con rapidez, Scaloni abrió la posibilidad de que más jóvenes puedan ser incluidos en el conjunto mayor. "No me gusta pensar más allá, pero ojalá se pueda dar la chance de tener más rotación con los chicos. Con la clasificación concretada podría ocurrir. A los más jóvenes los tenemos muy en cuenta, y es bueno que se puedan mostrar y estar listos cuando se los necesite", indicó.

El director técnico habló en particular de dos jugadores. De Giovani Lo Celso dijo que "es importante su presente. Que pueda tener continuidad, como está sucediendo en el Betis, es fundamental para que su rendimiento se eleve". Y sobre Leonardo Balerdi remarcó que "le hizo muy bien al equipo su ingreso ante Venezuela. Al principio creíamos que no iba a ser necesario su entrada, pero como ellos ubicaron dos delanteros fuertes decidimos el cambio". El exBoca jugó en el segundo tiempo en Maturín y lo hizo de manera correcta.

El viaje a Venezuela, precisamente, fue una de las cosas que le molestó al entrenador: "Esta convocatoria fue muy complicada por la logística. La llegada a tierra venezolana fue traumática, por todo lo que ocurrió con las combinaciones de los vuelos. Y después, la lluvia que terminó complicando aún mas las cosas. El partido no se jugó en condiciones normales, todo fue cansador".

Y reconoció que lo peor de esta concentración fue la lesión de Valentín Carboni, que se rompió el ligamento anterior de la rodilla izquierda, en el último entrenamiento en Miami. "Fue muy triste lo que pasó con Valentín. Le deseamos ahora un buen recuperación y que regrese más fuerte todavía", señaló.

Scaloni habló también sobre el próximo adversario, Bolivia, de quien dijo que "merece el máximo respeto. Ellos están atravesando un buen momento y juegan realmente bien, por eso no nos podemos confiar. Para este partido estudiamos bien sus armas para no llevarnos sorpresas". "Las Eliminatorias Sudamericanas son muy difíciles. Creo que algunos equipo que están más abajo se van a terminar acomodando, y subirán más en la tabla".

El técnico, para el duelo ante los bolivianos, no descartó iniciarlo con dos delanteros, que serían Julián Alvarez y Lautaro Martínez, con el capitán Lionel Messi unos metros más atrás de ambos. Mientras, el rumbo del seleccionado no varía su curso y permanece orientado en objetivos claros.

