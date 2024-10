Sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón realizaron este lunes la presentación del proyecto de ley de reparación definitiva en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro se llevó a cabo en la Legislatura porteña, a la que ocho organizaciones ya ingresaron el proyecto que busca darle carácter vitalicio a la reparación integral y ampliar el padrón alcanzado por la norma que vence a fines de este año.

Las organizaciones presentaron al público el proyecto en un evento que comenzó a las 17 y que se realizó en el Salón Alfonsín de la Legislatura. Destacaron que la iniciativa es el resultado del "trabajo co-construido en unidad entre 8 organizaciones de familiares y sobrevivientes de la masacre que tiene como objetivo reparar de manera integral y definitiva a las víctimas".

En el año 2013, nueve años después de la masacre, la Legislatura aprobó la primera norma que reguló la reparación, y desde entonces la ley funciona con prórrogas provisorias, por lo que las organizaciones deben pelear por su renovación cada tres años. La última prórroga fue a fines de 2021 y vence en diciembre de este año. En este sentido, el principal objetivo que persiguen las organizaciones con su proyecto es que la reparación integral sea declarada de carácter vitalicio para "ponerle fin a la situación revictimizante que se produce al otorgarle temporalidad a la subvención económica".

Luego aparece la ampliación del registro a cargo de la Subsecretaria de Derechos Humanos la ciudad. El punto es uno de los más importantes del proyecto. Es que las organizaciones vienen manifestando desde hace años que existe una gran cantidad de sobrevivientes y familiares que quedaron por fuera del padrón sin posibilidad de reapertura.



El carácter "integral" de la reparación está dado, en tanto, por los diversos mecanismos propuestos por las organizaciones, algunos ya previstos en la ley actual y otros no. Actualmente ya existen programas de salud y de inserción laboral. Los y las familiares y sobrevivientes plantean "fortalecer" esos programas y sumar otros como en el caso de la educación.



Las ocho organizaciones que presentaron el proyecto son: El camino es cultural, Movimiento Cromañón, No nos cuenten Cromañón, Ni olvido ni perdón, Organización 30 de diciembre, Sin derechos no hay justicia, Plaza los pibes de cromañon presentes y Que no se repita.