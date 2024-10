Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel del barrio porteño de Palermo. La noticia causó un gran impacto a nivel internacional y generó que Harry Styles, excompañero del grupo que causó furor durante la década del 2010, se convirtiera en tendencia luego de que las búsquedas de su nombre en Google aumentarán de manera exponencial según los datos de Trends.



3. Liam Payne

Payne, que falleció a los 31 años, fue encontrado sin vida en el hotel Casa Sur de Palermo, ubicado en Costa Rica al 6000. El artista se hospedaba en el tercer piso, en la habitación 10, desde donde se precipitó hacia el patio interno del lugar.



Según lo informado por el titular del SAME, Alberto Crescenti, la Comisaría 14B recibió el llamado a las 17:04, desde el alojamiento. En esa línea, confirmó que cuando el personal de emergencia llegó a la escena ya "no hubo posibilidad de hacer nada", y se encontraron con "lesiones gravísimas compatibles con el accidente" las cuales “le provocaron la muerte como una fractura en la base del cráneo".

De acuerdo con el parte oficial, el llamado al 911 informó "sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol".

2. One Direction

One Direction nació en 2010 y el origen de la banda ocurrió gracias al reality show británico “The X Factor”. Si bien no resultaron ganadores, fue el puntapié inicial para que los cinco jóvenes de entre 16 y 18 años empezaran su camino. Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Tomlinson, los integrantes de un fenómeno que alcanzaría números impresionantes.



El grupo editó cinco álbumes, vendieron más de 70 millones de copias en todo el mundo y uno de sus últimos tours recaudó casi 300 millones de dólares.

1. Harry Styles y Liam Payne

Styles, sin dudas, sigue siendo el más conocido de aquella banda, y por ese motivo las búsquedas en Google se centraron en él, además de las de Payne.

Sobre el vínculo de Harry y Liam, cuando en 2015 One Direction anunció la salida de Zayn Malik, Payne tomó la "posta" en relación con su voz y se hizo cargo de las notas más altas durante el lanzamiento de “Made in the A.M.”. En ese momento, Styles aseguró en una entrevista con MTV que "Liam dio un paso al frente para hacer las notas altas. Les da una patada en los testículos en cada show. No se contiene".

El grupo se separó en 2016, pero antes de la ruptura, se supo que la banda canceló uno de sus shows porque Payne se sentía enfermo. De acuerdo con la información publicada por la revista Closer, Styles lo habría presionado para realizar el recital igual, algo que despertó una fuerte pelea entre los dos artistas.

