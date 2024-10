El músico británico Liam James Payne, ex miembro de la banda One Direction, murió este miércoles al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo, donde permanecía alojado en su visita a la Argentina. Personal del SAME constató su deceso. Por estas horas, la Policía investiga si se quitó la vida o si se trató un accidente.



Según la versión policial, en horas de la tarde agentes de la Comisaria 14B se dirigieron al hotel Casa Sur, ubicado sobre la calle Costa Rica, por un llamado al 911 donde se informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol.

El director del SAME, Alberto Crescenti, dio más información sobre el tema: “A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Azul. A los minutos, arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”, relató.



“No hubo posibilidad de hacer nada”, agregó el médico, dando a entender que la caída fue mortal. Luego, explicó que el joven cayó del tercer piso al patio interno del hotel en el cual se estaba hospedando.

Payne se encontraba desde hace algunos días de visita en Argentina. Se lo vio en el recital de Paul McCartney, y a través de sus redes sociales, el músico compartía distintos momentos de su estadía en el país.

Liam saltó a la fama como miembro de la boy band británico-irlandesa, formada durante el programa The X Factor en 2010. Tras la pausa indefinida del grupo en 2016, Payne lanzó su carrera como solista, destacándose con sencillos como “Strip That Down” y “For You”. Su estilo musical combinaba pop, R&B y dance. Además de la música, Liam había colaborado con diversas marcas y causas benéficas.

Quién era Liam Payne

A los 16 años, Liam James Payne audicionó en el reality británico The X Factor y se convirtió en uno de los cinco integrantes de One Direction junto a Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik.

Allí firmó su primer contrato discográfico con Sony Music y no solo cumplió el sueño de ser un reconocido cantante a nivel mundial, sino que grabó cinco discos: Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made In the AM (2015). Además, encabezó cuatro giras mundiales y participó del documental sobre la banda. One Direction obtuvo más de 200 premios entre 2011 y 2016.

Sin embargo, aquel estilo de vida no fue fácil de sobrellevar: a medida que la banda ganaba fama, Liam desarrollaba trastornos de salud mental como la agorafobia, ansiedad y alcoholismo.

Tras la separación del grupo musical y el nacimiento del hijo que tuvo junto a la cantante británica, Cheryl Tweedy, Liam ingresó a rehabilitación para retomar el control de su vida.

En las últimas semanas, el músico fue noticia al ser denunciado por su exprometida Maya Henry, por acoso. La joven evidenció a través de sus redes sociales que estaba siendo acosada por parte de Liam, a pesar de tener mucho tiempo separados.

Según relató, desde hace un tiempo ha estado recibiendo llamadas de diferentes números y mensajes en Instagram de cuentas falsas, acusando que se trata de Payne.

Liam y Maya sostuvieron una relación intermitente por tres años. En 2020 cuando finalmente se comprometieron terminaron abruptamente y de manera definitiva luego de que Payne fue captado abrazando a otra mujer. Tres años después vino la publicación del libro Looking Foward donde la mujer expuso toda la verdad de lo que vivió junto al músico.



Entre las revelaciones, Maya relató que vivieron una relación tóxica, y sorprendió al contar que el artista la conicionó a abortar al condicionar su embarazo con seguir su romance.

Noticia en desarrollo.