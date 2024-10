Una sorpresiva visita a la Argentina terminó en tragedia. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires confirmó durante la tarde de este miércoles la muerte del cantante Liam Payne, exintegrante de la reconocida banda One Direction, con la cual vivió un gran éxito mundial durante la década del 2010.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad a Página|12 , Payne falleció durante esta jornada al caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur, de la calle Costa Rica al 6000 del barrio de Palermo.

"En horas de la tarde personal policial de la Comisaria 14B fue dirigido al hotel por un llamado al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol", explicaron. En esta línea, el SAME constató el deceso del compositor.

"A las 17:04 a través del sistema 911 fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección de un hotel. A las 17:11 arribó un equipo de cercanía del SAME y compró el fallecimiento de este hombre. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída", explicó Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia.

Desde 2016, Payne se destacó por una moderada carrera como solista, ya que no gozaba de los mismos logros y reconocimiento que sus compañeros como Harry Styles, Zayn o Niall Horan.

La carrera de Liam Payne y su éxito con One Direction

El intérprete británico, cuyo nombre original era Liam James Payne, nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su ascenso en la industria musical se produjo a comienzos de la década pasada, tras su paso por el programa de talento The X Factor. Precisamente, se presentó dos veces en el reconocido reality cazatalentos: por primera vez en 2008, con tan solo 14 años, y en 2010, cuando su vida cambiaría para siempre.

Fue la cantante Nicole Scherzinger, la exlíder de otra exitosa banda, Las Pussycat Dolls, a quien se le ocurrió aquel conjunto de cinco jóvenes de entre 16 y 18 años que se habían postulado originalmente como solistas, pero que se los terminó agrupando para continuar en competición.

No ganaron en aquella temporada del certamen, pero esa situación no les impidió conseguir toda la gloria que llegó después: editaron cinco álbumes, vendieron más de 70 millones de copias en todo el mundo, y uno de sus últimos tours recaudó casi 300 millones de dólares.

La salida de Zayn y más protagonismo para Liam Payne

En marzo de 2015, One Direction anunció la primera salida de la banda: la de Zayn Malik, luego de haber estado ausente en la gira asiática de la agrupación por supuesto "problemas de estrés y ansiedad". Rápidamente, los cuatro integrantes restantes se apresuraron en sacar un nuevo y el último álbum, que se llamó Made in the A.M..

En este contexto, Payne tomo la "posta" en relación con su voz, ya que se hizo cargo de las notas más altas durante la nueva producción, tras el vacío dejado por Malik. Es más, el conocido —y querido— Harry Styles aseguró en una entrevista con MTV que "Liam dio un paso al frente para hacer las notas altas. Les da una patada en los testículos en cada show. No se contiene".

Más allá de su voz, no solamente se dedicaba a la interpretación. A Liam Payne también se lo reconoció por su poder de composición y sus grandes aportes. En esta línea, se le atribuye la coautoría de más de la mitad de las canciones del tercer —Midnight Memories—y cuarto álbum —Four— de One Direction.

