La noticia de la muerte de Liam Payne, ex miembro de la banda británica One Direction, fue retratada por distintos portales a lo largo y ancho del planeta. Los medios internacionales no tardaron en reflejar la impactante noticia del fallecimiento del cantante, que ocurrió en un hotel del barrio porteño de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

La cadena británica BBC, que realizó un seguimiento en vivo de las alternativas de la noticia, tituló: “Ex estrella de One Direction Liam Payne muere en Argentina. El cantante cayó del tercer piso de un hotel en Buenos Aires”.

Otro de los medios locales que reflejó el hecho fue el portal sensacionalista Daily Mirror. “El ex astro de One Direction, Liam Payne, murió trágicamente a los 31 años luego de que el cantante se cayó del tercer piso de un hotel en la zona de Palermo de Buenos Aires”, informó.

Por su parte, el semanario estadounidense especializado en cine y cultura popular Variety indicó que “el miembro de One Direction murió al caer de un hotel en Argentina”.

Los Angeles Times, también de Estados Unidos, afirmó que “murió el cantante británico y ex miembro de One Direction que ayudó a impulsar a la banda juvenil al estrellato mundial”.

El País, de España, afirmó que “el músico, de 31 años, se encontraba en un establecimiento del barrio de Palermo y, al caer desde el tercer piso hasta el patio interior, sufrió un traumatismo craneal”.



El portal francés France 24 también le dedicó un gran espacio a la trágica noticia al publicar que “muere Liam Payne, ex integrante de One Direction, al caer del tercer piso de un hotel en Argentina”.

El medio italiano La Repubblica tituló: “Muere Liam Payne, exvocalista de One Direction, a los 31 años. La muerte del músico se produjo por una caída desde el tercer piso de un hotel de Buenos Aires”.



