TERRORISMO EXPLÍCITO ► Del perturbador folklore de Midsommar al horror psicológico de The Babadook, la plataforma MUBI pone en las pantallas su Spooky Season, que suma estrenos exclusivos como Motel Destino o Evil Does Not Exist, clásicos del horror rural como El hombre de mimbre y hits del terror japonés como Ringu o Retribution, además de una colección de películas vampirescas como Lips of Blood y Trouble Every Day ► Mientras que el catálogo halloweenero de Disney+ se arma con especiales de Día de Brujas de Los Simpson, Solar Opposites y Family Guy, series estreno como Grotesquerie, nuevos episodios de Agatha de Marvel y películas originales como Aguanta la respiración ► También Pluto TV tiene en marcha Plutoween, que termina mañana su "semana de escenarios malditos" y tendrá una "semana de horrores humanos" del lunes 21 al domingo 27/10, para liquidar los últimos días del mes con "las mejores películas de miedo de todos los tiempos" ► Y el canal Space mete 39 películas pesadillescas en 13 días, del lunes 21/10 al sábado 2/11, pasando por sagas como Annabelle, Destino final, Saw o Actividad paranormal, más filmes recientes de terror como El frío en los huesos o Maligno.

DE VISITANTE ► No paran los anuncios de shows internacionales para cerrar el año, como los de los rockeros venezolanos La Vida Bohéme (jueves 24/10, Palermo Groove), el DJ y productor español Edu Imbernón (26/10, Ruta 9, km 1301, Tafí Viejo, Tucumán), el reggaetonero puertorriqueño Myke Towers (20/11 en Quality, Córdoba; y 22/11 en Tecnópolis), el hombre orquesta uruguayo Martín Buscaglia (22/11, ND Teatro), los heavies ingleses Iron Maiden (2/12, Movistar Arena) o el músico/productor/dj noruego Erlend Øye (8/12, Teatro Vorterix) ► Aparte, andá anotando que en 2025 vienen el legendario inglés Sting (23/2, Movistar Arena), el dúo popero español HA*ASH (6/3, Movistar Arena), los popstars colombianos Shakira (7 y 8/3, Campo Argentino de Polo) y Camilo (8/3, Movistar Arena), los rockeros estadounidenses Garbage (18/3, Obras), Mudhoney (26/3, Teatro Vorterix) y The Driver Era (25/4, Obras), o los poperos mexicanos Reik (16/5, Movistar Arena; y 17/5, Quality Arena de Córdoba).

ME GUSTA EL ARTE ► Un mix multidisciplinario e inmersivo, con música en vivo, cine, artes visuales y escénicas, promete Posguerra, el proyecto de la tandilense Melisa Zulberti que debuta en Argentina con funciones del 23 al 26/10 en el Centro Cultural Recoleta.

PANTALLAZOS ► Hasta el domingo 27/10 continúan las funciones del 11º Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ+, con mayor protagonismo del cine argentino que en ediciones anteriores, en busca de sortear la censura cultural creciente hacia las expresiones queer ► ¿Estás en casa y no sabés qué mirar? Hay para todos los gustos entre los recién llegados a las plataformas de streaming, como el documental sobre salto BASE y vuelos humanos Fly (Disney+), el show-despedida que Ratones Paranoicos dio en Vélez para su Última Ceremonia Tour (Flow), la comedia La Sociedad Americana de Negros Mágicos (Max) o la miniserie sobre el boxeador mexicano ficticio La Máquina, con Gael García Bernal y Diego Luna (Disney+).

ESTAMOS EN OBRA ► Un elenco vive un drama durante un estreno teatral en las funciones despedida de Derecho de piso, con Victoria Baldomir (jueves a las 21, Galpón de Guevara) ► Y un pibe se enamora por primera vez de un flaquito medio punky en Souvenir de mar, de Rocío Agrasar (lunes a las 20.30, Espacio Callejón).

PASAME LA DATA ► Uno de los históricos DTs de la Generación Dorada del básquet, Sergio Oveja Hernández, junto a la medallista olímpica Paula Peque Pareto y el DT de Los Pumas Seven, Santiago Gómez Cora, compartirán charla abierta en el debut del ciclo Smartalks, este sábado 19/10 en el Auditorio Belgrano ► Del lunes 21 al viernes 25/10, en la Universidad de Palermo habrá talleres gratuitos sobre música, sonido y espectáculos ► Mientras que el TENT Creator Summit reunirá experiencias sobre creación de contenido con charlas de YouTube, TikTok, Meta, Ola y LuzuTV, e invitadxs como Paulina Cocina, Magnus Mefisto o SoyRada, el jueves 24/10 en la Usina del Arte.

VIDEOS CON CREMA ► El Buenos Aires Music Video Festival combinará paneles, actividades y shows, con las presencias de Dillom, Benito Cerati, Acru, Clara Cava, El Club Audiovisual, Faraónika, Yami Safdie y más, el lunes 28 y el martes 29/10 en Cinépolis Recoleta, y el miércoles 30 y el jueves 31/10 en C Complejo Art Media.

FESTIVALIPSIS ► En CABA, el Festival de Cine Inusual sigue hasta el martes 29/10 en la Biblioteca del Congreso, incluyendo proyecciones como las de Rutassi, de Walter Burgardt, o Brujas, ellas cruzarán el umbral, de Ruth Gómez ► En La Plata, el festival de cine independiente FestiFreak convoca a visitar sus charlas y funciones de cortos y largometrajes, hasta el domingo 27/10 ► Y en los galpones ferroviarios de Tolosa, el Intra Festival juntará instalaciones interactivas con shows de Proyecto Gómez Casa, Vita Set, Tinkerhell, Ana Juliah, Effe Cinco, Renatarretana, Celesta y más.

LA JODITA ► La franquicia fiestera itinerante de género urbano Picheo 808 confirmó fechas el sábado 26/10 en Palacio Alsina y el sábado 2/11 en el Estadio Uno de La Plata, al aire libre ► Mientras que la Army Fest promete edición temática en plan Dark & Wild Halloween, el 1/11 en la Ciudad Cultural Konex.

HACELA SIMPLE ► Sigue el dropeo de canciones nuevas por parte de El Chakal & los Alpes Floreados (Cómo ser un buen tipo), Indios (Imitándote), María Wolff (Rápido mamá), Pancha + Lucy Patané (Alta pancha), Euforia 61 (Quedate conmigo), VientoNegro (Caminante), Shitstem (Vengo), Deuz (Al otro lado), Ernes (Alguien), Facu Radu (Flama), Rayos Láser (El fin del amor), Diván Grille (Sensaciones), Jazmín Laurenza (Luciérnagas) o Los Tracy Lord (Si espero muero), Celeste (Lejos de casa), Lucas Inchaurraga (El gran rey), Iván Salo + Gloria Carrá (Aguijón) ► Y en materia de colaboraciones globales, Taichu se sumó al kazajo Imanbek para Ella quiere techno, Yami Safdie y el venezolano Lasso coprotagonizan En otra vida, y Conociendo Rusia participa en Destruyo mi guitarra, del uruguayo Paul Higgs.





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.