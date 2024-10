“La izquierda ha sido muerte”, dijo. “El nazismo es de izquierda” y “los zurdos de mierda son muerte y merecen ser señalados”, agregó. Todas esos conceptos pertenecen a Estefanía Albasetti, concejala de La Libertad Avanza en Quilmes y una de los alfiles más extremos con los que cuenta el partido de Javier Milei.

En los últimos días, cobró protagonismo mediático por su justificación a los hechos de violencia sucedidos en la Universidad de Quilmes, donde militantes libertarios allegados a ella le tiraron gas pimienta a los estudiantes que estaban en plena asamblea. Consultada al respecto durante una entrevista en Radio Con Vos, volcó múltiples declaraciones agresivas hacia un colectivo inespecífico al que denominó “izquierda” o “zurdos”.

Con una tesitura similar a la del propio Milei o con una matriz argumentativa que se puede emparentar con la diputada nacional Lilia Lemoine, Albasetti justificó lo que pasó en la universidad ensayando una condena a los hechos del pasado lunes 15 de octubre en la universidad, pero sus antecedentes y su desencajada reacción ante algunas preguntas periodísticas dejaron ver su línea de pensamiento.

“La violencia no empezó cuando se los empezó a llamar lacras, porque no son amor ni paz, son muerte”, sintetizó la dirigente libertaria que no reniega del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, agrede el feminismo, y celebra cualquier medida del Gobierno nacional.

Se define como docente de escuela primaria. Según pudo averiguar este medio, fueron pocas las horas que le dedicó a la docencia en alrededor de 4 años que la ejerció. “Pasó desapercibida”, apunta Ezequiel Arauz, compañero de Albasetti en el recinto, pero miembro de Unión por la Patria. También docente, el edil peronista cuenta que nunca se habló de ella en la comunidad educativa.

En contrapartida, sí se la conoce en el ámbito político, donde hizo su primera incursión en 2021 de la mano de José Luis Espert. Allí se postuló como concejal, pero no logró ser electa. Es miembro de la organización La Julio Argentino y está alineada a Nahuel Sotelo, ex diputado provincial, actual Secretario de Culto de la Nación y hombre muy cercano al Presidente de la Nación. En su página personal, se puede observar la foto de ambos juntos con Milei en la inauguración de su local partidario en 2022.

“Al poco tiempo que entró al Concejo Deliberante publicó los nombres de los integrantes de nuestro bloque en una suerte de escrache, y también la dirección de la concejala radical Daniela Ferreyra con el mensaje ‘vayan y atiéndanla’ luego de una discusión en el recinto”, relata Arauz a Buenos Aires/12.

A su juicio, es una versión femenina del Gordo Dan, uno de los personajes tuiteros más populares del mileísmo, reconocido por sus publicaciones agresivas donde convoca, incluso, a lastimar físicamente a quienes piensan distinto.

Remarca que no se puede hacer la desentendida con lo sucedido en la UNQ. El concejal de Unión por la Patria explica que el grupo de jóvenes ya son conocidos en el distrito, que tienen antecedentes de acciones violentas y que, en algunas ocasiones, asistieron a las sesiones del Concejo Deliberante local para acompañar los discursos de Albasetti.

Esta escalada violenta que tuvo su pico pleno en la universidad quilmeña, es un signo de alarma para Arauz. Teniendo en cuenta el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner en 2022 y la aparición de una bala en la puerta del departamento de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, meses atrás, los precedentes alrededor de las consecuencias de rociar con combustible el ánimo social de, puntualmente, jóvenes con ínfulas de héroes como los recordados “copitos” pueden ser comprometedoras.

Precisamente, Arauz hace alusión a que el grupo de libertarios que provocó los incidentes en la UNQ y comulgan con Albasetti, “tienen un perfil similar al de Fernando Sabag Montiel”, el joven que gatillo dos veces frente al rostro de la dos veces Presidenta.

Las agresiones de Albasetti



Arauz recuerda que, en ocasión de las actividades en homenaje a Eva Perón, Albasetti subió un video a sus redes donde tildó a la dirigente peronista de “comunista y violenta”. “Busca generar la reacción en el peronismo, pero no la encuentran por fuera de las redes sociales”, apunta.

Dentro de los posteos de Albasetti, se observa que, ante un video que exhibe como se están pintando pañuelos de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, pide que se les pinte una bomba en el medio. También le dio vuelo al falso video que buscaba inculpar a los manifestantes de una movilización de rociar con gas pimienta a una nena de diez años cuando fue la propia policía.

Al respecto, la concejala libertaria explicó en la entrevista radial que una madre que marcha con sus hijos es “una delincuente”.

Pero hay más. En otras de sus intervenciones en la red X, Albasetti minimizó la importancia de saber quiénes son los responsables intelectuales del intento de asesinato a la entonces vicepresidenta. Además, el mismo día que se cumplieron dos años del episodio, avaló un compilado que contenía palabras de periodistas como Baby Etchecopar o Jorge Lanata diciendo que Cristina es "el peor cáncer de la Argentina" o "una pobre vieja enferma".

En otras de sus intervenciones en la ex red del pajarito, deja un pedido agresivo sobre un video subido por una agrupación de izquierda universitaria que muestra cómo están militando un sábado a las 7 de la mañana. “Rómpanles todo”, demandó.

Desde la mirada de Arauz, el único objetivo de Albasetti es tener protagonismo en las redes sociales con un discurso y una modalidad similar a la de Milei. “Ni siquiera procura que avancen los proyectos que trae o los temas que aborda”, señala. Incluso, cuenta que la referenta de La Libertad Avanza creó una página donde los vecinos le acercan demandas. Al momento de resolverlas en el Concejo Deliberante, Albasetti hizo presentaciones con calles que no son del distrito.

“Son gente rara que no tiene límites”, apunta Arauz.

¿Qué pasó en la Universidad de Quilmes?

El lunes 15 de octubre, y según las propias palabras del rector de la UNQ, la universidad vivió un episodio que nunca había transitado en sus 35 años de historia. Alfredo Alfonso condenó que un grupo de militantes libertarios que no son estudiantes de la universidad quilmeña, quisieron entorpecer el funcionamiento de una asamblea estudiantil convocada para evaluar qué medida tomar en el marco del veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Pasadas las 19 horas de aquel lunes, mientras la asamblea debatía, los libertarios ingresaron con un megáfono y apostaron a dar su posición en contra de las tomas de facultades. Sucede que, en una asamblea, la participación está reglada. En primer término, se debe estudiar en la facultad en cuestión y, segundo, aguardar a ser aprobada la moción para poder hablar.

Los libertarios no respetaron ninguna de las dos condiciones y se abocaron, según varios testigos, a la típica provocación que la misma Albasetti pregona. Automáticamente, se votó en la asamblea por la expulsión de los libertarios agresivos, se cantó en su contra y se los empujó hacia la puerta tras su negativa a marcharse. En ese momento, uno de ellos, luego identificado como Tomás Nierenberger, tiró gas pimienta, lo que provocó heridas y descompensaciones en varios estudiantes.

Tanto Nierenberg, como el resto de los que ingresaron intempestivamente a la universidad, están en contacto y comulgan con Albasetti. A pesar de negarlo, Arauz afirma que los jóvenes que irrumpieron en la asamblea son parte de la Juventud de La Libertad Avanza que trabajan con la concejala libertaria.

Algunos de ellos, ya tienen antecedentes violentos. El concejal peronista cuenta que, durante la campaña, uno de ellos se acercó a una mesa militante de Unión por la Patria y atacó a dos militantes de La Cámpora que estaban repartiendo folletos. La misma persona, en un pequeño acto en una plaza, golpeó a un jubilado.

El propio Nierenberg registra un raid de provocaciones en su haber. En su cuenta de Youtube sube videos en los que se observan burlas a los jubilados que marcharon tras el veto a la reforma jubilatoria de parte de Milei, así como otras vinculadas al cierre de Télam y del INADI.