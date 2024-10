“Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”. Con esta violenta descripción, Javier Milei se refirió a la situación del Partido Justicialista y su interna por la presidencia de cara a las elecciones legislativas de 2025. Sin reparar en límites a su vocabulario, el mandatario se mostró "contento" por los números de la inflación y al mismo tiempo, arremetió contra el reclamo de los estudiantes de las universidades.



“No es un problema para mí, es un problema de la oposición, ahora… también hay una parte de morbo y es que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina (Kirchner) adentro”, declaró en la señal TN consultado sobre la interna que existe en el peronismo.



Asimismo, también parece que el partido. ultraderechista busca unirse al PRO para continuar con el plan de gobierno ideado por Milei y su administración. "Tenemos un alto grado de afinidad con el PRO, y estamos dispuestos a trabajar juntos de manera mucho más profunda. Imagino que hacia 2025 lo más probable es que nos encuentren juntos defendiendo las ideas de la libertad. Mi idea es llegar a una confluencia total en todo el país", explicó.



Consultado sobre la posible candidatura en la provincia de Buenos Aires de su hermana Karina, en medio del armado de La Libertad Avanza a nivel nacional:" Ya está armando el partido en todo el país. No hay nada imposible para nosotros. Ahora está en París, pero es una decisión de ella el ser candidata. Ella quiere que tengamos una estructura y tiene que ver con sus preferencias. No la veo con intenciones".

Milei y las universidades: "No había estudiantes en las marchas"

Como no podía faltar, el Presidente arremetió contra con el reclamo universitario tras el veto a la ley de financiamiento. Para ello, remarcó su reclamo de auditar las casas de estudios, al tiempo que soltó número de los supuestos concurrentes a las marchas federales realizas en la Ciudad de Buenos Aires, que fueron "contabilizadas por las fuerzas de seguridad".

"No había casi nadie, se dieron cuenta de que los estaban utilizando para defender el robo de los políticos que viven de las universidades", aseguró.

Y agregó: "Según las fuerzas, hubo 230 mil personas y en la segunda 60.000. Con todo el aparato peronista y sindicatos adicionales, y todo el tren fantasma. En la segunda marcha, casi no había estudiantes".

“Los políticos perversamente utilizan estas causas nobles para esconder el robo. Lo mismo hicieron también con los planes sociales, se escondían detrás de los planes sociales de las personas vulnerables para robar. Se ha derrumbado brutalmente la imagen de las universidades", cerró.



Las violentas frases de Milei

1. "Nosotros bajamos la inflación de niveles del 17.000 al 28% y va a seguir bajando sin dudas. Estuvimos subiendo las tarifas porque estaban pisadas durante el gobierno anterior. Ahora las tarifas cubre el 80 por ciento de los costos".

3. "En materia inflacionaria estamos cumpliendo a rajatabla. La inflación minorista al 3,5 por ciento. Si uno toma la inflación inducida del programa y la inflación internacional, la inflación viaja al & mensual, que es el 13% anual. Se ha manifestado deflación en productos importados y recientemente en alimentos. En términos de canasta básica, la inflación fue del 1,7%".

4. "Yo soy liberal libertario, no hay nada que odie más que aquello que restrinja las libertades de los individuos, pero yo no estoy dispuesto de salir a cualquier precio. Muchos, en especial los kirchneristas, creían que nosotros íbamos a abrir el cepo el primer día".

5. “Él (Federico Sturzenegger) habla de la motosierra profunda, deep motosierra, y sí, la motosierra no para nunca, en nuestro gobierno no va a parar jamás. De hecho, la baja del gasto público está enfocada para poder bajar impuestos”

6. "Hay una mejora en las jubilaciones, definitivamente. Ha crecido 10 puntos porcentuales por encima de ka inflación. Y si la medís en dólares sé triplicó. El anterior gobierno dejó una jubilación de 80 dólares. Y los precios que consumen los grupos vulnerables crecieron menos que la inflación, son los que menos subieron".

7. “El índice de pobreza está basado en el primer semestre. En Capital Humano, se hizo la desagregación por trimestre. En el primer trimestre, salta al 56 por ciento y en el segundo al 51. Por otra parte, si tomas el trabajo que hizo Martín González Rosas de la Universidad Di Tella, desde el inicio de la gestión entre diciembre y entero la pobreza salta al 57 por ciento y hoy está en 49 por ciento. Es decir, acabamos de bajar 8 puntos porcentuales de pobreza. De acá hacia adelante solamente vienen buenas noticias, y eso tiene que ver con que subió el salario real y mejoraron las jubilaciones”.

8. Sobre la nueva marcha federal universitaria: "No había casi nadie, se dieron cuenta de que los estaban utilizando para defender el robo de los políticos que viven de las universidades. Los políticos perversamente utilizan estas causas nobles para esconder el robo. Lo mismo hicieron también con los planes sociales, se escondían detrás de los planes sociales de las personas vulnerables para robar".

9. "Acá no está en juego la universidad pública, no está en juego el arancelamiento. Lo único que queremos hacer nosotros es poder auditarlas. El problema de auditarlas es que toda la política que vive robando a costas de las universidades no quieren ser auditados, el problema está ahí. Son discusiones mentirosas para ocultar cómo roban los políticos con las universidades".

10. “Los políticos perversamente utilizan estas causas nobles para esconder el robo. Lo mismo hicieron también con los planes sociales, se escondían detrás de los planes sociales de las personas vulnerables para robar. Se ha derrumbado brutalmente la imagen de las universidades".

11. "Según las fuerzas, hubo 230 mil personas y en la segunda 60.000. Con todo el aparato peronista y sindicatos adicionales, y todo el tren fantasma. En la segunda marcha, casi no había estudiantes. Cuando se votó el veto en el Congreso hicieron una convocatoria y fue muy poquita gente, lo cual quiere decir que los estudiantes se dieron cuenta de que los estaban usando para defender el robo de la política".

12. "En las tomas, Los estudiantes que quieren ir a estudiar, son golpeados por kirchneristas, por la izquierda o por los radicales. Aun así, la gente se está revelando. La universidad está toda fragmentada".

13. Su relación con Mauricio Macri: "Hay sectores muy delicados y yo lo consulto con Macri. Tengo una gran relación con él y a veces tenemos unas propuestas para cubrir y las consultas con él. La experiencia de él es importante".

14. "Tenemos un alto grado de afinidad con el PRO, y estamos dispuestos a trabajar juntos de manera mucho más profunda. Imagino que hacia 2025 lo más probable es que nos encuentren juntos defendiendo las ideas de la libertad. Mi idea es llegar a una confluencia total en todo el país. Y Karina ya está armando el partido en todo el país. No hay nada imposible para nosotros. Ahora está en París, pero es una decisión de ella el ser candidata. Ella quiere que tengamos una estructura y tiene que ver con sus preferencias. No la veo con intenciones".

15. “No es un problema para mi, es un problema de la oposición, ahora... también hay una parte de morbo y es que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”.

16. Milei se distancia de Victoria Villarruel tras la inauguración del busto de "Isabelita" Martínez de Perón: "Yo no lo hubiera hecho, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino que todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales. Ahí hay un error, no solo eso, sino que además me parece que ser un Gobierno de las características de Martínez de Perón que derivó en el Rodrigazo, donde se quintuplicó la cantidad de pobres. Me parece que no es un modelo a seguir. Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A".

17. “Durante su Gobierno se firmó el decreto de aniquilamiento. Cuando las fuerzas armadas y las de seguridad venían combatiendo a la guerrilla desde el año 69 con otros instrumentos. Desde mi punto de vista, yo no lo hubiera hecho, pero no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de Martínez de Perón en el Senado, es la casa de ella”.

