La violenta frase del presidente Javier Milei sobre su deseo de "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro" abrió un nuevo llamado de alerta, a pocos días del ataque de militantes de La Libertad Avanza contra estudiantes en la Universidad Nacional de Quilmes. A poco más de dos años del intento de magnicidio contra la expresidenta, la estrategia de la Casa Rosada parece estar puesta en escalar la violencia social y política. La respuesta no se hizo esperar: a la de la propia CFK se sumaron la de otros peronistas, como su adversario en la interna del PJ Ricardo Quintela, el gobernador boanerense Axel Kicillof, Leopoldo Moreau y otros dirigentes.

"Esta es una construcción elaborada que apunta contra quien considera su verdadera enemiga y fantasea asesinar", denunció el diputado Moreau, en una de los primeras reacciones del amplio repudio que generó lo dicho por Milei. Respecto de la referencia al cercano intento de magnicidio contra la expresidenta, en su reacción, el diputado Moreau recordó además las fotos de Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con Hernán Carrol, militante de La Libertad Avanza, a quien Fernando Sabag Montiel, desde la cárcel, le pidió que se encargara de la implementación de su defensa.

Kicillof, en tanto, calificó el hecho de "gravísimo, nefasto e indigno" y lamentó: "¿Cuántas veces habrá que repudiar el odio y la violencia de las palabras de Milei?". "Estas declaraciones de un presidente contra Cristina son completamente incompatibles con la democracia y espero que reciban el repudio de todo el arco político", exigió el mandatario bonaerense.

Dejando de lado los debates por las próximas elecciones del PJ, el gobernador Quintela también salió a repudiar los dichos de Milei, a los que calificó de "inadmisibles". Recordó las palabras de odio que días atrás le dedicó al exministro de Salud Ginés González García y resaltó: "Y ahora habla sin tapujos deseando la muerte de la ex presidenta Cristina, que además fue víctima de un intento de magnicidio que hasta el día de hoy permanece impune".

"Estamos cansados de estas muestras de desequilibrada violencia y odio y como sociedad debemos repudiarlas. Después se enojan y escandalizan con los pedidos de juicio político hacia el presidente", sentenció el mandatario riojano.

"Los interlocutores que tiene no reaccionan, y acá hay responsabilidades mediáticas y judiciales. Ayer todos nos quedamos con la boca abierta frente a lo que hace. ¿Por qué la justicia no actúa de oficio? Existen responsabilidades cuando se cree que se están cometiendo delitos", se preguntó la ministra de Mujeres bonaerense, Estela Díaz.

El titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, exclamó "Basta de incitación a la violencia" y exigió "ponerle un freno" a Milei entre "todas las fuerzas políticas". "Sus declaraciones no apuntan sólo contra Cristina o contra los peronistas", advirtió.

El senador por UxP Eduardo De Pedro también marcó el tono antiperonista de los dichos de Milei y sostuvo que "no sólo lo hace para expresar su fantasía de una Argentina sin peronismo, sino también para desviar la atención y esconder el fracaso de su modelo económico".

"No pudieron las bombas del 55, no pudo la dictadura del 76, no podrá este pedacito de Poder Judicial corrupto y antiperonista, las balas financiadas por ministros de su gobierno. Mucho menos usted, presidente", respondió la senadora Juliana Di Tullio repasando la violencia política ejercida contra el peronismo a lo largo de la historia.

"Milei tiene que pedir disculpas públicamente por incentivar de esta manera a la violencia. Nuestra historia reciente nos dejó mas que claro que este tipo de arengas terminan mal", exigió la diputada de UxP, Cecilia Moreau.

Sin condena del oficialismo ni del PRO

A pesar de la gravedad de las palabras expresadas por Milei, el presidente del PRO y aliado del gobierno Mauricio Macri no condenó el llamado abierto a la violencia. Tampoco lo hizo por el momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien como Milei, nunca condenó el intento de magnicidio contra Cristina.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien recientemente reivindicó la figura de Isabel Perón como una pacificadora del país, tampoco condenó la violencia política agitada por la Casa Rosada. Tampoco lo hicieron el presidente del bloque del PRO, Cristina Ritondo; ni de la oposición dialoguista Rodrigo De Loredo (UCR) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

Quien sí se pronunció contra los dichos de Milei fue la ex diputada y referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman: "Quiero manifestar todo mi repudio a las violentas expresiones del Presidente en Todo Noticias contra Cristina. En 2021, participé de un debate con Milei. Decidí no darle la mano porque nos decía 'zurdos van a correr', imitando el lenguaje de las patotas de la derecha. Ahora, desde el poder del Estado, sus agresiones se hacen más peligrosas".

Desde el peronismo se siguieron alzando las voces de repudio, como la del senador Oscar Parrilli, quien pidió no "naturalizar la violencia y brutalidad de estas palabras" y condenó las declaraciones de Milei contra Cristina Kirchner por "ser violentas y antidemocráticas". "Esto es apología a la violencia. Todo el arco político debería estar preocupado por este discurso sin límites por parte del Presidente que tiene el destino de nuestro país en sus manos", sostuvo.

"'Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando'. No vas a poder ⁦Javier Milei, aunque lo desees morbosamente, ni con el peronismo, ni con ⁦Cristina Kirchner", citó a María Elena Walsh el ex ministro y candidato a vicepresidente Agustín Rossi,

Desde Patria Grande, la diputada Natalia Zaracho, publicó en su cuenta de X: "No se aguanta más. ¡No podemos tolerar esta violencia por parte del Presidente! Este odio fue el que le gatillo dos veces en la cabeza a Cristina Kirchner. Repudio total. Hay que ponerle un freno a tanta violencia. ¡No nos han vencido ni vencerán jamás!", sostuvo.