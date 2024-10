Los gremios docentes universitarios celebraron el alto acatamiento del primer día del paro de 48 horas previsto para esta semana en demanda por mejoras salariales y financiamiento para las universidades nacionales que continúa con diferentes medidas y se extiende por todo el país junto a no docentes y estudiantes. Para hoy, en la segunda jornada de huelga, están previstas clases públicas en Plaza de Mayo, mientras que los enrolados en la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) prolongarán el paro a lo largo de toda la semana y que se hará sentir en universidades nacionales de distintas provincias como Neuquén, Río Negro y Jujuy, entre otras. La comunidad educativa también tiene previsto realizar una clase pública este miércoles frente al Congreso para reclamar que los legisladores que no acepten el brutal recorte para las universidades que el presidente ultraderechista Javier Milei proyectó en el Presupuesto de 2025. En tanto, los estudiantes volverán a realizar asambleas para definir la continuidad de un plan de lucha, mientras decenas de facultades continúan tomadas por los mismos reclamos.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), celebró ayer el acatamiento al paro que continuará hoy en reclamo por aumento salarial para el sector y en rechazo al veto de Milei de la Ley de Financiamiento Universitario, que consiguió blindar en Diputados con el aporte del PRO, radicales violetas y gobernadores “dialoguistas” de los mas variados signos políticos. El gremio caracterizó esta semana como de “visibilización del conflicto universitario” y resaltó que el paro, “se está realizando con un acatamiento casi total en todas las universidades públicas”, sostuvo a través de un comunicado de prensa que también agrega que los trabajadores del sector “sufrimos la mayor pérdida de poder adquisitivo de la historia”

Allí también informaron que el plan de lucha del sector continuará este miércoles a las 12 horas con clases públicas frente al Congreso de la Nación y en las distintas casas de estudio del país, en apoyo al presupuesto universitario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El sector universitario reclama una partida presupuestaria de 2 billones de pesos, “que permita recomponer los salarios de los docentes y nodocentes en las paritarias libres y recuperar el 70 por ciento perdido contra la inflación”, explicó la FEDUN.

Hoy habrá también clases públicas frente a la Casa Rosada --hay previstas mas de un centenar-- convocadas por la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires: se realizarán de 10 a 18 horas en la Plaza de Mayo, en el marco del paro nacional de las federaciones en reclamo de aumento salarial. El conflicto entre el gobierno y las universidades escaló la semana pasada, cuando los estudiantes tomaron unas cien facultades en todo el país en rechazo a la ratificación del veto del presidente contra la Ley de Financiamiento Universitario que actualizaba salarios y presupuestos según el Índice de Precios al Consumidor del Indec.

La única respuesta que encontraron los universitarios a su reclamo fue la celebración por parte del gobierno de la autorización de las auditorías por parte de la Sigen. Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA, le respondió al gobierno: “Ensayaron todos los argumentos para deslegitimar nuestros reclamos. Si quiere hacer una auditoría, que comience por auditar los salarios de miseria de decenas de miles de profesores que cobran 120 mil pesos en mano”.

“Los funcionarios como Patricia Bullrich y Guillermo Francos agitan los discursos más fascistoides para responder a un masivo movimiento de tomas estudiantiles en todo el país, no nos van a frenar con estas amenazas”, avisó Celotto. La docente de AGD UBA sostuvo que “necesitamos una tercera marcha universitaria que vaya al centro del poder político a plantear el conjunto de los reclamos de toda la comunidad. En esta orientación, organizamos esta jornada de clases públicas en Plaza de Mayo”, donde “vamos a desplegar nuestros reclamos por el salario, por las becas estudiantiles, por el presupuesto, en defensa de la universidad pública”.

Otro de los gremios de docentes universitarios, La CONADU Histórica, donde sus afiliados resolvieron extender el paro por toda la semana en todas las universidades nacionales, “con actividades de visualización” del conflicto.

Bajo las consignas “la lucha continúa” y “sin presupuesto y salarios dignos no hay universidad pública”, la medida se hará sentir en varias universidades. En Jujuy, el gremio adherido a la Conadu Histórica, tomó la misma determinación en la Universidad Nacional de Jujuy: “Luego del veto a la ley de educación superior y el presupuesto que propone un recorte a las universidades es que esta semana estamos con una modalidad de paro activo toda la semana y lunes y martes también para el personal no docente, eso impacta en mayor medida en las unidades académicas”, dijo el referente del gremio Daniel Roinsinblit.

“La modalidad es dar contenidos, no tomar exámenes y salir con los estudiantes a las calles o a los patios para visibilizar la protesta y los motivos de la misma. El recorte es muy fuerte para la calidad educativa y estamos en el marco de una violencia que se genera desde el gobierno nacional. Este ajuste a la universidad y el ajuste a los jubilados no lo queremos, no tiene que ver para nada en el déficit fiscal”, detalló.

Lo mismo sucederá en Río Negro y Neuquén, donde los gremios universitarios prologarán el paro durante toda la semana, que incluyen clases públicas y movilizaciones. Mañana, miércoles se realizará una marcha en Neuquén, donde docentes, nodocentes y estudiantes desde la Universidad del Comahue se movilizarán hasta la Casa de Gobierno provincial para exigir la revisión de las partidas presupuestarias y el financiamiento de la educación pública. Las clases públicas se extenderán jueves y viernes.

En tanto, los gremios que integran el Frente Sindical Universitario del Alto Valle junto a centros de estudiantes de distintas facultades le entregaron hoy un petitorio a concejales del municipio de General Roca (Río Negro), exigiendo una respuesta a los diputados rionegrinos que votaron a favor del veto a la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por Javier Milei. Mientras que en la Universidad de Río Negro (que está en el listado de auditorías de la SIGEN) la comunidad educativa organizó un cronograma de clases públicas para esta semana en la ciudad de Bariloche.