El titular de YPF, Horacio Marín, aseguró que seis empresas ya han dado el acuerdo por escrito para su participación en la explotación del Oleoducto Vaca Muerta Sur, que transportará el petróleo desde Añelo hasta Punta Colorada, para exportar hasta 400 mil barriles diarios a través del puerto rionegrino de Punta Colorada. La obra, que se pondría en marcha desde enero, requerirá una inversión inicial de 2500 millones de dólares y sería la primera que se realice a través del RIGI, el nuevo régimen de incentivos a grandes obras que impulsa el gobierno nacional, señaló Marín.

Además de YPF, las otras empresas ya integradas al proyecto del oleducto Vaca Muerta Sur son Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Vista, Chevron y Shell. No se sumó Tecpetrol, que proyectaría hacer su propio oleoducto desde Neuquén a la costa.

El anuncio fue realizado en el marco de la AOG Patagonia, la Exposición de empresas de petróleo y gas que tiene lugar en la ciudad de Neuquén (empezó el miércoles 23 y finaliza este viernes).

Según el cronograma que presentó Marín, el día 14 de noviembre el Directorio de YPF aprobará el proyecto e inmediatamente se adjudicará el contrato por la compra de tubería necesaria para la obra y su instalación.

“En enero comenzaremos con el zanjado, en febrero llegarán los primeros caños, y así iniciaremos la obra”, indicó el titular de YPF. Además, proyectó que para julio de 2026 se espera que la capacidad de exportación alcance los 180 mil barriles diarios y que llegue a los 360 mil barriles en diciembre de ese mismo año.

Para ello, será necesario completar las obras de infraestructura de la que carece aún el puerto de Punta Colorada. "La logística de exportación" a erigir consiste en una planta de almacenamiento del crudo en Sierra Grande, localidad rionegrina cercana a Punta Colorada, y dos boyas o instalaciones mar adentro, para la recepción del petróleo (que llegaría por vía subterránea) y para la carga en lois barcos que lo trasladarán hasta su destino.

La producción de Vaca Muerta depende en forma directa de la capacidad de transporte o "evacuación" del hidrocarburo, ya sea gas o petróleo. Lo que no se puede transportar, no se extrae. Si no es por ducto, el volumen que puede transportarse por camiones tanque es muy limitado. Por lo tanto, las inversiones en gasoductos y oleoductos es clave para dimensionar el impacto económico de Vaca Muerta.

Es por ello que Marín da por descontado el interés de todas las petroleras que producen en Vaca Muerta por el trazado del oleoducto. No descarta, incluso, que quien sea el vencedor de la disputa por la anunciada venta de los activos de Exxon Mobil en los yacimientos neuquinos, también se sume al proyecto. En las próximas semanas, la firma estadounidense dirá qué oferta acepta, en una contienda de la que participaron YPF, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol y Vista.

"En 2027 vamos a poder exportar al menos 400.000 barriles diarios, que podrían equivaler a un ingreso de divisas al país de 15.000 millones de dólares en el año", expresó Marín en su discurso en AOG Patagonia.

"Vaca Muerta Sur es una obra estratégica para el sector y el país, que va a permitir incrementar la producción no convencional de petróleo, con impacto en la plataforma exportadora de energía. Sin dudas, generará un cambio en la matriz productiva del país creando un polo similar al agro, pero sin sus riesgos climáticos", concluyó.