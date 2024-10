Un hombre de 28 años murió por hipotermia tras haber ingresado a nadar al mar en las playas de Necochea, cuando las temperaturas del agua eran muy bajas. Se inició una investigación para determinar la razón por la que el turista, identificado como Franco Martín Gómez, oriundo de Tierra del Fuego, ingresó al agua y no pudo regresar.



La tragedia ocurrió durante la tarde del jueves en la playa del balneario Egeón, ubicado en la intersección de las avenidas 2 y 79. Según informó el diario local Cuatro Vientos, a pesar de los esfuerzos de los rescatistas, nada pudo hacerse para salvar la vida del turista.



Tras advertir que una persona había ingresado al agua y que, momentos después, tenía dificultades para salir, un vecino necochense se lanzó al mar para rescatarlo, según indicó el medio zonal. Sin embargo, el ciudadano no pudo ayudarlo debido a que también comenzó a sufrir las consecuencias de las heladas.

Momentos después, la Prefectura Naval Argentina ingresó al mar con una moto de agua para rescatar a los dos hombres, pero Gómez estaba sin signos vitales, y los intentos de reanimación no dieron resultado.

El pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional del jueves indicaba que por la tarde la máxima alcanzaría los 20 grados, mientras que el cielo se mantendría nublado y soplarían vientos del sur de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El ciudadano necochense que se lanzó al mar a rescatar a Gómez contó a Cuatro Vientos cómo vivió la desesperante situación: "Había un montón de gente. Creo que estaba la señora del hombre o la hermana. Me dijeron: 'se está ahogando mi hermano, tratando de salvar a mi marido'... no sé, algo así. Y yo dije: "Bueno, voy". Según precisó, tenía experiencia como guardavidas.

El hombre intentó buscar ayuda telefónica, luego se quitó la ropa y se introdujo al agua para ayudar. "Le empecé a hacer señas a las personas que estaban en el agua, indicándoles por dónde debían ir. El mar formaba un canal, y en el medio la arena quedaba más baja, llegando hasta las rodillas", relató, detallando cómo analizó la situación desde la orilla antes de adentrarse en el mar. Tras evaluar la posición de los involucrados, logró llegar a uno de los hombres, lo tomó del brazo y lo sacó del agua con la ayuda de otro testigo que estaba en la playa.



Sin embargo, no tuvieron la misma suerte con Franco Gómez. "El otro desapareció. Era el que falleció. Lo encontramos al final. No aparecía, no aparecía, y cuando lo vimos flotando, ya nos dimos cuenta que estaba muerto. Pobre, así que nos metimos y lo sacamos", relató con pesar.