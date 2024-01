Un niño de 12 años murió ahogado en la tarde de este viernes en la pileta del club Saladillo de la zona sur de Rosario, en donde --por causas que se investigan-- debió ser rescatado por guardavidas de la entidad que no lograron reanimarlo, informaron fuentes policiales.



Se trata del segundo caso de ahogamiento registrado esta semana en la ciudad santafesina, tras la muerte de un pequeño de 10 años, ocurrido en el Jockey Club del barrio de Fisherton.



El nuevo episodio sucedió este viernes, cerca de las 16, en una piscina del Club Saladillo, ubicado en Arijón al 100, en el Parque Regional Sur, se detalló.



Según los primeros datos con los que cuentan los investigadores del caso, un niño de 12 años se habría sumergido en las aguas de la pileta y no logró salir a tiempo, por lo que un guardavidas de las instalaciones debió socorrerlo.



Tras el rescate del cuerpo del nene, el guardavidas le realizó maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y pidió la asistencia de una unidad sanitaria de emergencias.



Al arribar, los paramédicos continuaron las maniobras de RCP durante 40 minutos, pero no pudieron salvarlo y constataron su fallecimiento por asfixia por sumersión.



Apenas tres días atrás, otro caso de ahogamiento conmocionó a la ciudad de Rosario, cuando un pequeño de 10 años fue socorrido tras estar algunos minutos sumergido en la pileta del Jockey Club y terminó falleciendo al día siguiente en un sanatorio privado.