Argentina investigada por racismo en Brasil: le retuvieron el pasaporte y deberá usar tobillera electrónica
La abogada argentina Agostina Páez, de 29 años, es investigada por la Justicia de Río de Janeiro por ofensas racistas contra un trabajador de un bar en Ipanema. El caso derivó en la retención de su pasaporte, la imposición de una tobillera electrónica y la prohibición de salir de Brasil. El episodio ocurrió tras una discusión por el pago de una cuenta y quedó registrado en cámaras de seguridad. La causa se tramita bajo una legislación que equipara la injuria racial al delito de racismo.